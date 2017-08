So bilden die Versicherer ihren Nachwuchs aus

10.8.2017 – Zum Jahresende 2016 gab es in der Versicherungsbranche 13.700 Auszubildende. Das geht aus den Sozialstatistischen Daten des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland hervor. Für den Ausbildungsbeginn 2017 sind rund 4.200 Lehrstellen geplant. Der Anteil der dualen Studienplätze nimmt laut AGV-Aussagen seit Jahren zu. Dadurch wollen die Versicherer den Nachwuchs an ihr Unternehmen binden. Zwischen fünf und sechs Prozent der Ausbildungsstellen bei den AGV-Mitgliedern bleiben durchschnittlich unbesetzt. Die Debeka hofft in diesem Jahr auf bis zu 800 Lehrlinge. Die Allianz hat bereits alle ihre Ausbildungsplätze besetzen können.

Im vergangenen Jahr hat sich der Personalabbau in der Versicherungswirtschaft beschleunigt. Das zeigen die Sozialstatistischen Daten (PDF-Datei, 1,5 MB), die der Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) kürzlich vorgelegt hat (VersicherungsJournal 2.8.2017).

Insgesamt gingen im Jahr 2016 im Innen- und Außendienst (einschließlich Auszubildende) 3.200 Stellen verloren. Von den 207.200 Versicherungs-Angestellten (Innen- und Außendienst, einschließlich Auszubildende) entfiel der Großteil von 183.300 Beschäftigten auf 16 Standorte (VersicherungsJournal 7.8.2017).

13.700 Auszubildende zum Jahresende 2016

Laut dem AGV gab es zum Jahresende 2016 13.700 Auszubildende in der Versicherungsbranche. 11.400 davon werden den Versicherungs-Unternehmen und 2.300 in Agenturen ausgebildet. Somit lag der Anteil der Lehrlinge gemessen an der Zahl aller Beschäftigten bei 6,5 Prozent.

Mehr als acht von zehn Auszubildenden haben als höchsten Schulabschluss bei Ausbildungsbeginn entweder das Abitur oder die Fachholschulreife (Fachabitur). Knapp jeder Sechste hat die mittlere Reife absolviert und jeweils nicht einmal jeder hundertste Lehrlinge hat einen Haupt-, Mittel- oder Volksschulabschluss oder keinen Schulabschluss.

Damit ist der Anteil an Abiturienten unter den Lehrlingen über 15 Prozent höher als unter den ausgelernten Innendienstmitarbeitern. Diese besitzen dafür mit 28,1 Prozent wesentlich häufiger die mittlere Reife und mit 4,5 Prozent auch häufiger einen Haupt-, Mittel- oder Volksschulabschluss.

Fast alle Azubis bestehen die Abschlussprüfung

Die Mehrzahl der Azubis wurde im Jahr 2015 in Versicherungs-Unternehmen ausgebildet (63,7 Prozent, Stichtag: 30.9.2015). Fast jeder vierte Lehrling (23,3 Prozent) machte zu dieser Zeit seine Ausbildung in einer von einem Versicherungs-Unternehmen finanzierten Agentur. 12,9 Prozent der Auszubildenden waren Teilnehmer an dualen Studiengängen.

Mit 98,7 Prozent bestand im Jahr 2015 nahezu jeder Azubi der Branche die IHK-Abschlussprüfung. Mehr als zwei von drei Lehrlingen (67,1 Prozent) wurden nach dem Anschluss übernommen.

Diese arbeiteten dann zu 30,3 Prozent unbefristet im Innendienst. 37,7 Prozent bekamen zunächst einen befristeten Arbeitsvertrag im Innendienst. Nahezu jeder fünfte übernommene Lehrling (19,6 Prozent) wurde unbefristet im Außendienst angestellt, 12,4 Prozent mit befristeten Verträgen in diesem Arbeitsfeld.

32,8 Prozent verließen ihre Unternehmen nach der Ausbildung. Von diesen begann fast jeder Fünfte (19,3 Prozent) noch ein Studium. Fast genauso viele (18,9 Prozent) gingen in den „selbstständigen“ Außendienst (§ 84 HGB).

Immer mehr duale Studiengänge bei Versicherern

Für das aktuell startende Ausbildungsjahr meldete der AGV, dass seine Mitglieder rund 4.200 Ausbildungsstellen besetzen wollen.

Duale Studienplätze nehmen davon seit Jahren einen immer größer werdenden Teil ein, weiß Dr. Michael Gold, Geschäftsführer des AGV. „Diese Art der Ausbildung ist ein guter Weg, junge Menschen an das Unternehmen zu binden. Die Versicherer ermöglichen ihnen damit sowohl die Vorteile einer betrieblichen und praktischen Ausbildung als auch die Vorteile, einen Bachelor-Abschluss zu erlangen“, erläutert er auf Nachfrage des VersicherungsJournals.

So erhoffen sich die Versicherer womöglich zum einen, dass die dualen Studenten das Unternehmen nach ihrer Ausbildung nicht verlassen, um noch einmal zu studieren. Zum anderen kann durch derartige Angebote die Zahl derjenigen reduziert werden, die zu Gunsten eines Studienplatzes kurz vor Ausbildungsbeginn ihre Lehrstelle absagen.

DIHK: 29 Prozent der Lehrstellen bleiben unbesetzt

Laut der „Ausbildungsumfrage 2017“ (PDF-Datei, 1,8 MB) des Deutschen Industrie- und Handelskammertages e.V. (DIHK) werden 38 Prozent aller offenen Lehrstellen in der Finanzbranche deshalb nicht besetzt, weil sich Abiturienten trotz Zusage für einen Studienplatz entscheiden.

Die in der Umfrage zusammengelegten Wirtschaftszweige Banken/ Versicherer konnten DIHK-Angaben zufolge im vergangenen Jahr 29 Prozent ihrer angeboten Lehrstellen nicht besetzen. Das sind sechs Prozentpunkte mehr als im Jahr zuvor (VersicherungsJournal 26.7.2017).

1.006 Euro Ausbildungsvergütung im Monat

Der AGV meldet für seine Mitgliedsunternehmen deutlich niedrigere Zahlen zur Nicht-Besetzung von Azubi-Stellen als der DIHK. „Da das aktuelle Ausbildungsjahr gerade erst beginnt, ist es schwer für 2017 eine genaue Prognose zu stellen. In den letzten Jahren war es aber meist so, dass im August rund zehn Prozent der Lehrstellen noch nicht besetzt waren“, erläutert Gold.

Im September, wenn der zweite Schwung Azubis seine Ausbildung beginnt, sind es dann erfahrungsgemäß noch zwischen fünf und sechs Prozent unbesetzte Lehrlingsstellen, so der AGV-Geschäftsführer.

Lehrlinge können laut AGV-Angaben aktuell mit monatlich im Schnitt 1.006 Euro tariflicher Brutto-Ausbildungsvergütung rechnen (Stand Juli 2017). Im ersten Ausbildungsjahr erhalten Lehrlinge durchschnittlich 928 Euro, im zweiten Jahr 1.002 Euro und im dritten Lehrjahr im Schnitt 1.087 Euro (VersicherungsJournal 10.1.2017) – jeweils ohne Sonderzahlungen.

Debeka würde gern 800 Azubis einstellen

Der Debeka Konzern hat eigenen Angaben zufolge zum Ausbildungsstart im August und September dieses Jahres 670 Auszubildende Kaufleute für Versicherungen und Finanzen eingestellt. Zusätzlich bildet der Versicherer in der kommenden Ausbildungsperiode 14 Informatikkaufleute und fünf Kaufleute im Gesundheitswesen aus.

„Insgesamt könnten wir uns im Jahr 2017 durchaus eine Einstellung von 800 neuen Lehrlingen vorstellen“, heißt es auf Nachfrage des VersicherungsJournals aus der Pressestelle des Versicherers.

Auch die Debeka kann einen Trend zur dualen Ausbildung im Unternehmen erkennen. Bundesweit kooperiere der Versicherer mit unterschiedlichen Bildungsträgern und bietet duale Studiengänge an. Eine genaue Zahl dieser Studenten im Konzern konnte die Debeka nicht nennen.

Doch der Versicherer merkt parallel dazu auch, dass es schwerer wird, sowohl für die kaufmännische als auch für die akademische Ausbildung geeignete Kandidaten zu finden. Viele Bewerber würden beispielsweise vor der Herausforderung, neben der Ausbildung noch zu studieren, zurückschrecken. Besonders in Ostdeutschland hat die Debeka Unternehmensangaben zufolge Probleme, geeignete Azubis zu finden.

Allianz konnte alle Lehrstellen und Studienplätze besetzen

Bei den Allianz Versicherungen sind die für das beginnende Ausbildungsjahr ausgeschriebenen 266 Lehrstellen bereits alle besetzt, heißt es auf Nachfrage des VersicherungsJournals aus der Pressestelle des Versicherers. Auch die Allianz bietet duale Studiengänge an. Die 57 Studienplätze für 2017 sind ebenfalls bereits vergeben.

Für die Zukunft weiß der Versicherer um die steigende Nachfrage nach IT-Experten. Daher sucht er eigenen Angaben zufolge verstärkt nach IT-Talenten, aber auch nach kreativen und flexiblen Köpfen. „Gerade dort, wo die Arbeit nicht standardisierbar ist, werden diese Fähigkeiten gebraucht“, heißt es aus dem Konzern.