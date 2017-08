Sind 60 Jahre ein Kündigungsgrund?

4.8.2017 – Eine Vereinbarung im Dienstvertrag eines GmbH-Geschäftsführers, nach welcher bei Erreichen des 60. Lebensjahrs eine Kündigung des Vertrages möglich ist, verstößt nicht gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Das gilt zumindest dann, wenn gewährleistet ist, dass dem Geschäftsführer mit dem Tag seines Ausscheidens aus dem Unternehmen Leistungen aus einer betrieblichen Altersversorgung zustehen, so das Oberlandesgericht Hamm mit einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil vom 19. Juni 2017 (8 U 18/17).

Der Entscheidung lag die Klage eines GmbH-Geschäftsführers zugrunde, dessen Dienstvertrag vorsah, dass ihm bei Erreichen des 60. Lebensjahrs auch vor Ablauf der regulären Vertragslaufzeit mit einer sechsmonatigen Frist gekündigt werden könne.

Von dieser Möglichkeit machte sein Arbeitgeber Gebrauch. Die Gesellschafter-Versammlung berief ihn als Geschäftsführer ab und kündigte seinen Dienstvertrag. Doch damit war der Kläger nicht einverstanden.

Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz?

In seiner gegen seine Entlassung eingereichten Klage trug er vor, dass ihn die entsprechende Kündigungsklausel des Dienstvertrages wegen seines Alters diskriminiere und somit gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verstoße.

Doch weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Hagen, noch das von dem Kläger in Berufung angerufene Hammer Oberlandesgericht wollten dieser Argumentation folgen. Beide Gerichte hielten die Klage für unbegründet.

Die Richter stimmten zwar mit dem Kläger darin überein, dass ihn die Kündigungsklausel benachteilige, weil das vertraglich vereinbarte Kündigungsrecht des Arbeitgebers an sein Alter anknüpfe. Diese Regelung sei aber im Sinne von § 10 Satz 1 und 2 AGG dann zulässig, wenn gewährleistet sei, dass dem Kläger ab dem Zeitpunkt seines Ausscheidens aus der Firma Leistungen aus einer betrieblichen Altersversorgung zustehen.

WERBUNG

Legitimes Interesse

Denn das Anforderungsprofil für Unternehmensleiter sei regelmäßig besonders hoch. Deswegen könne sich aus betriebs- und unternehmensbezogenen Interessen ein Bedürfnis für die Vereinbarung einer Altersgrenze ergeben, die unter dem gesetzlichen Renteneintrittsalter liege.

Unabhängig davon könne ein Unternehmen ein legitimes Interesse daran haben, frühzeitig einen Nachfolger in die Unternehmensleitung einzuführen. „Erhält dann ein aufgrund einer Altersklausel vorzeitig ausscheidender Geschäftsführer sofort eine betriebliche Altersversorgung, so wird seinen Interessen an einer sozialen Absicherung Rechnung getragen“, so das Gericht.

Unter diesen Voraussetzungen sei daher eine vereinbarte Altersgrenze, die deutlich unterhalb des gesetzlichen Renteneintrittsalters liege, als mit dem AGG vereinbar anzusehen.

Ausreichende Absicherung

In dem entschiedenen Fall werde der Kläger hinsichtlich seiner Altersversorgung durch seinen Ex-Arbeitgeber so gestellt, als wenn er erst zum Ablauf der regulären Vertragslaufzeit ausgeschieden wäre. Die betriebliche Altersversorgung gewährleiste dem Kläger außerdem eine hinreichende soziale Absicherung. Der Arbeitgeber habe daher zu Recht von seiner Kündigungsmöglichkeit Gebrauch gemacht.

Die höchstrichterlich bislang noch nicht geklärte Frage, ob das AGG im Falle einer Vertragsbeendigung auch auf einen GmbH-Geschäftsführer anzuwenden ist, ließen die Richter offen. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falls haben sie aber eine Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen.