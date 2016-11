Rechtsstreit um Unordnung in Büros

15.11.2016 – Will ein Arbeitgeber eine bestimmte Ordnung an den Arbeitsplätzen des Betriebes durchsetzen, so muss er unter bestimmten Voraussetzungen den Betriebsrat um Zustimmung bitten. Das hat das Arbeitsgericht Würzburg mit Beschluss vom 8. Juni 2016 entschieden (12 BV 25/15).

Der Entscheidung lag die Unterlassungsklage eines Betriebsrats zugrunde, der dem beklagten Arbeitgeber unter Androhung eines Ordnungsgeldes untersagen lassen wollte, die Beschäftigten des Betriebes ohne seine Zustimmung zu disziplinieren.

Nicht zustimmungspflichtig?

Unter der Überschrift „Rundschreiben Sauberkeit und Ordnung“ hatte der Arbeitgeber das persönliche Verhalten der Beschäftigten an ihrem Arbeitsplatz zum Thema gemacht. Er bestand zum Beispiel darauf, dass ab sofort keine Glasflächen und Möbel mehr beklebt werden durften und Arbeitsflächen nach Arbeitsende aufgeräumt zu hinterlassen seien. Auch der Müll sollte durch die Beschäftigten getrennt werden.

Ferner sollten unbenutzte Arbeitsflächen anderer Kollegen nicht mehr als Ablagefläche missbraucht, Schrankoberseiten regelmäßig überprüft und freigeräumt und persönlich mitgebrachte Pflanzen regelmäßig gegossen und zurückgeschnitten werden.

Den Betriebsrat schaltete der Arbeitgeber nicht ein. Denn er hielt all diese Maßnahmen für nicht zustimmungspflichtig.

Vom Unterschied zwischen Ordnungs- und Arbeitsverhalten

Dem schloss sich das Würzburger Arbeitsgericht nur zum Teil an. Es gab der Klage des Betriebsrats zumindest in einigen Punkten statt.

Nach Ansicht des Gerichts hat ein Arbeitgeber alles zu unterlassen, was der Wahrnehmung von Mitbestimmungsrechten durch den Betriebsrat entgegensteht. Diese Rechte bezögen sich auch auf die Gestaltung des Zusammenlebens und des Zusammenwirkens der Beschäftigen im Betrieb und somit auch auf ihren Arbeitsplatz.

Zu unterscheiden sei dabei zwischen dem mitbestimmungs-pflichtigen Ordnungsverhalten und dem Arbeitsverhalten, bei welchem ein Betriebsrat kein Mitspracherecht habe. Mitbestimmungspflichtig seien zum Beispiel stets Maßnahmen des Arbeitgebers mit kollektivem Bezug.

Maßnahmen, die den individuellen Besonderheiten einzelner Arbeitnehmer Rechnung trügen und deren Auswirkungen sich auf das Arbeitsverhältnis dieses Arbeitnehmers beschränken, seien hingegen mitbestimmungsfrei.

Was geht und was nicht

In dem entschiedenen Fall bedeutet dass, dass der Arbeitgeber ohne Beteiligung des Betriebsrats beispielsweise darüber bestimmen kann, dass die Beschäftigten Glasflächen und Möbel nicht ohne Zustimmung bekleben dürfen, Arbeitsflächen nach Arbeitsende aufgeräumt hinterlassen und den Müll trennen müssen.

Mitbestimmungspflichtig sind nach Ansicht des Gerichts hingegen zum Beispiel Anordnungen, nach welchen persönliche Gegenstände wie Fotos und Souvenirs nicht jeweils mehr als zehn Prozent der zur Verfügung stehenden Arbeitsfläche einnehmen dürfen. Denn das betreffe das Ordnungsverhalten der Arbeitnehmer und somit die Frage des Zusammenlebens im Betrieb.

Der beklagte Arbeitgeber darf beispielsweise auch nicht ohne Zustimmung des Betriebsrats anordnen, dass persönlich mitgebrachte Pflanzen regelmäßig zu gießen und zurückzuschneiden sind und Schrankoberseiten regelmäßig überprüft und freigeräumt werden müssen.

Keine Regel ohne Ausnahme

Die Anordnung, bei Arbeitsende den Arbeitsplatz aufgeräumt zu verlassen, betreffe zwar auf den ersten Blick überwiegend das Ordnungsverhalten. Sie wäre somit ebenfalls mitbestimmungspflichtig.

„Jedoch kann es hier nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Arbeitgeberseite für die Reinigung der Arbeitsplätze einen externen Dienstleister beauftragt hat. Dieser kann die geschuldete Dienstleistung nicht so wie geschuldet erbringen, wenn die Arbeitsplätze unaufgeräumt und damit nicht zu reinigen sind“, heißt es dazu in der Urteilsbegründung.