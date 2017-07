Rausschmiss wegen Firmenbeteiligung

13.7.2017 – Solange ein Arbeitsverhältnis besteht, ist einem Beschäftigten ohne Zustimmung seines Arbeitgebers jegliche Konkurrenztätigkeit untersagt. Das gilt in der Regel auch für eine Beteiligung an einem Unternehmen eines Mitbewerbers, so das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein in einem gestern veröffentlichten Urteil vom 12. April 2017 (3 Sa 202/16).

Der Kläger war als leitender Angestellter mit Prokura bei einem Dienstleistungs-Unternehmen beschäftigt. Das ging so lange gut, bis er sich mit 50 Prozent an einer Firma eines Mitbewerbers beteiligte, welche unter anderem Aufträge für seinen Arbeitgeber durchgeführt hatte. Diesen hatte der Kläger nicht über die Beteiligung in Kenntnis gesetzt.

Kündigungsschutzklage

Als sein Arbeitgeber von der Gesellschafterstellung des Klägers erfuhr, setzte er ihn fristlos vor die Tür und das, obwohl das Arbeitsverhältnis nach dem Willen der Beteiligten ohnehin zum Monatsende geendet hätte.

In seiner daraufhin gegen seinen Arbeitgeber eingereichten Kündigungsschutzklage trug der Kläger vor, dass er trotz seines Gesellschafteranteils keinen bestimmenden Einfluss auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gehabt habe. Er hielt die Kündigung daher für ungerechtfertigt.

Im Übrigen sei es seinem Arbeitgeber zuzumuten gewesen, die kurz bevorstehende reguläre Beendigung des Arbeitsverhältnisses abzuwarten.

Maßgeblicher Einfluss

Doch dem wollten sich weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Arbeitsgericht noch das von dem Kläger in Berufung angerufene Landesarbeitsgericht anschließen. Beide Gerichte wiesen die Klage als unbegründet zurück.

Solange ein Arbeitsverhältnis bestehe, sei einem Beschäftigten ohne Zustimmung seines Arbeitgebers jegliche Konkurrenztätigkeit untersagt. Dass gelte auch für eine Beteiligung an dem Unternehmen eines Mitbewerbers, wenn mit dieser ein maßgeblicher Einfluss auf dessen Geschäftsbetrieb verbunden sei, so das Gericht.

Davon gingen die Richter im Fall des Klägers aus. Denn nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme konnten Beschlüsse der Gesellschafter-Versammlung des Konkurrenzunternehmens nur mit Stimmenmehrheit gefasst werden. Da der Kläger 50 Prozent der Anteile hielt, konnte er folglich maßgeblich über die Geschicke der Firma mitbestimmen.

Nach Ansicht des Landesarbeitsgerichts wog das Fehlverhalten des Klägers so schwer, dass seinem Arbeitgeber die Fortführung des Arbeitsverhältnisses auch bis zum Monatsende nicht zuzumuten war. Er durfte daher fristlos entlassen werden. Das dürfte auch der Kläger eingesehen haben. Denn das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.