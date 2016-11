Rausschmiss nach Nazigeste

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Das Bundesarbeitsgericht hatte darüber zu entscheiden, ob Beschäftigte während der Zeit einer Krankschreibung dazu verpflichtet sind, auf Verlangen ihres Arbeitgebers an einem Personalgespräch teilzunehmen.

Wenn es darum geht, unliebsamen Ex-Beschäftigten das Leben schwer zu machen, können manche Arbeitgeber recht einfallsreich sein. So auch in einem vom Landesarbeitsgericht Hamm entschiedenen Fall.

Wegen der Ausstellung von Arbeitszeugnissen gibt es regelmäßig Streit. So auch in einem Fall, in dem über zwei Gerichtsinstanzen darum gerungen wurde, wer ein Zeugnis unterzeichnen muss.