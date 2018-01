Personalgespräch mit weitreichenden Folgen

9.1.2018 – Zeichnet ein Angestellter ein Personalgespräch heimlich mit seinem Smartphone auf, so darf er fristlos entlassen werden. Das hat das Hessische Landesarbeitsgericht mit Urteil vom 23. August 2017 entschieden (6 Sa 137/17) und damit eine gleichlautende Entscheidung der Vorinstanz bestätigt.

WERBUNG

Dem Kläger war vorgeworfen worden, einen Kollegen beleidigt und eine Kollegin bedroht zu haben. Er war daher von seinem Arbeitgeber zu einem Personalgespräch eingeladen worden.

Der Kläger war kein unbeschriebenes Blatt. Einige Monate zuvor hatte er in einer E-Mail an seine Vorgesetzten einen Teil seiner Kollegen als „Low Performer“ und „faule Mistkäfer“ bezeichnet. Deshalb war er abgemahnt worden.

Fristlose Kündigung

Zu dem Personalgespräch erschien er mit seinem Smartphone. Dieses legte er während der Unterredung mit den Vorgesetzten und dem Betriebsrat offen auf den Tisch. Was diese nicht wussten war, dass er das Gespräch mithilfe des Handys heimlich aufzeichnete. Davon erfuhr die Geschäftsleitung erst einige Monate später.

Der Arbeitgeber nahm diesen Zwischenfall zum Anlass, den Kläger fristlos zu entlassen. Dieser zog daraufhin gegen seinen Arbeitgeber vor Gericht. Zu Unrecht, urteilte sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Arbeitsgericht Frankfurt am Main (18 Ca 4002/16) als auch das von dem Kläger in Berufung angerufene Hessische Landesarbeitsgericht. Beide Instanzen wiesen seine Klage als unbegründet zurück.

WERBUNG

Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts

Nach Ansicht der Richter stellt das heimliche Mitschneiden eines Personalgesprächs eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts der Gesprächspartner im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 GG dar. „Denn dies gewährleistet auch das Recht auf Wahrung der Unbefangenheit des gesprochenen Worts, nämlich selbst zu bestimmen, ob Erklärungen nur den Gesprächspartnern, einem bestimmten Kreis oder der Öffentlichkeit zugänglich sein sollen“, argumentierte das Hessische Landesarbeitsgericht.

Der Kläger sei daher dazu verpflichtet gewesen, die Gesprächsteilnehmer vor Beginn der Unterredung darauf hinzuweisen, dass er die Aufnahmefunktion seines Smartphones aktiviert hatte. Auch die Tatsache, dass das Gerät offen auf dem Tisch gelegen habe, ändere daran nichts.

Im Übrigen sei das Arbeitsverhältnis schon durch sein bereits abgemahntes Verhalten belastet gewesen. Der Kläger habe daher trotz seiner 25-jährigen Betriebszugehörigkeit entlassen werden dürfen.

Vergleichbare Entscheidung

Das Kölner Landesarbeitsgericht war in einem ähnlichen Fall im Jahr 2011 zu einer vergleichbaren Einschätzung wie das Hessische Landesarbeitsgericht gelangt.

Die Richter warfen dem Kläger vor, durch das Mitschneiden des Gesprächs die Vertraulichkeit des Wortes verletzt zu haben. Das stelle gemäß § 201 StGB eine Straftat dar (VersicherungsJournal 11.10.2011).