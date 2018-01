Neue Leben ernennt Vertriebschef

9.1.2018

Mit Wirkung zum 1. Januar wurde Holm Diez in den Vorstand der Neue Leben Versicherungen berufen, teilte der Versicherer am Montag mit. In seiner neuen Position verantwortet er das Vertriebsressort. Bereits seit April 2017 leitet er diesen Geschäftsbereich als Generalbevollmächtigter der Versicherungs-Gesellschaft (VersicherungsJournal 31.3.2017).

WERBUNG

Der 43-jährige Ingenieur begann seine Karriere bei der VBMP Unternehmensberatung GmbH in Hamburg. 2008 wechselte er zur Sparkasse Bremen AG, wo er zunächst als Geschäftsführer der Nordwestfinanz GmbH und Direktor für das Vertriebsmanagement tätig war. Bevor er zur Neuen Leben wechselte, verantwortete Diez als Direktor das Immobiliengeschäft und leitete die Sparkasse Bremen Immobilien GmbH sowie die Sparkasse Hausverwaltung GmbH.

Holm Diez (Bild: Neue Leben)

Diez kam im Frühjahr 2017 für Sebastian Greif, der Ende 2016 als Generalbevollmächtigter zur Stadt-Sparkasse Solingen gewechselt war (VersicherungsJournal 9.1.2017).