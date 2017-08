Kein Geld bei Fristversäumnis

22.8.2017 – Ein Arbeitsloser, der es versäumt, rechtzeitig einen Folgeantrag auf die Bewilligung von Arbeitslosengeld II zu stellen, hat grundsätzlich keinen Anspruch auf rückwirkende Leistungen. Das gilt selbst dann, wenn er aus nachgewiesenen gesundheitlichen Gründen daran gehindert war, den Antrag rechtzeitig zu stellen, so das Sozialgericht Mainz in einem Urteil vom 1. Dezember 2016 (S 10 AS 816/15).

Der arbeitslose Kläger bezog seit einigen Monaten Arbeitslosengeld II, als ihm zwei Monate vor Ablauf des laufenden Bewilligungszeitraums ein neues Antragsformular zugeschickt wurde. Dabei wurde er auf die Notwendigkeit eines erneuten Antrags hingewiesen.

Anders als in der Vergangenheit, sandte er das Antragsformular dieses Mal jedoch nicht zurück. Das machte er erst ein halbes Jahr später, und zwar mit Hilfe einer Betreuerin, die sich für ihn an das zuständige Jobcenter wandte. Dem Kläger wurden daraufhin ab dem Monat der erneuten Antragstellung Leistungen bewilligt.

Seelische Erkrankung

Das reichte ihm jedoch nicht aus. Unter Hinweis darauf, dass er ab dem vierten Quartal des Vorjahres nachweislich seelisch erkrankt und deshalb nicht dazu in der Lage war, fristgerecht einen Folgeantrag zu stellen, beantragte er eine rückwirkende Zahlung der Sozialleistungen.

Dem Jobcenter hätten seine Probleme im Übrigen bekannt sein müssen. Denn er habe sich bis Jahresbeginn in einer Maßnahme des Centers befunden. In deren Rahmen habe er seinem zuständigen Ansprechpartner von seinen seelischen Problem sowie dem noch nicht eingereichten Antrag erzählt, ohne dass ihn dieser auf die Folgen eines Fristversäumnisses hingewiesen habe.

Dies vermochte das Jobcenter nicht zu erweichen. Es lehnte den Antrag auf eine rückwirkende Bewilligung ab. Der Fall landete schließlich vor dem Mainzer Sozialgericht. Dort erlitt der Kläger eine Niederlage.

Keine Pflichtverletzung

Nach Ansicht des Gerichts ist im Fall des Klägers keine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand möglich. Eine solche Regelung greife nämlich nur bei einem unverschuldeten Versäumnis gesetzlicher Fristen, nicht aber, wie im Fall des Klägers, bei einem zu spät eingereichten Antrag.

Der Kläger könne sich auch nicht auf eine Pflichtverletzung des Jobcenters berufen. Denn das sei rechtzeitig seiner Verpflichtung nachgekommen, ihn vor Ablauf des Bewilligungszeitraums auf die Notwendigkeit einer erneuten Antragstellung hinzuweisen.

Hintertür offen gelassen

Eine weitergehende Verpflichtung, wie etwa persönlich beim Kläger vorbeizuschauen oder den Sozialdienst auf Verdacht einzuschalten, bestehe nicht, zumal das Jobcenter keinerlei Anhaltspunkte für mögliche Probleme des Klägers gehabt habe. In der Vergangenheit habe die Antragstellung nämlich problemlos funktioniert.

Das Gericht ließ dem Kläger allerdings eine Hintertür offen. Denn sollte es ihm gelingen, dem Jobcenter eine allgemeine Verletzung seiner Fürsorgepflicht nachzuweisen, so könne er im Rahmen eines Zivilprozesses Schadenersatzansprüche einklagen.