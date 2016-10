„gut beraten”: Weiterbildung wird billiger

10.10.2016 – Die Zahl der Vermittler mit Weiterbildungskonto bei der Initiative „gut beraten“ hat zum Ende des dritten Quartals 2016 die Marke von 120.000 übertroffen. Damit besitzen über 52 Prozent der registrierten Versicherungsvermittler ein entsprechendes Konto. Fast acht von zehn Vermittlern sind dem Lager der Vertreter zuzuordnen, gut jeder sechste dem Lager der Makler. Wegen der steigenden Beteiligung wurde der Kostenbeitrag für die Buchung eines Weiterbildungspunktes Anfang Oktober von einem Euro auf 80 Cent gesenkt.

Gestern hat die Initiative „gut beraten“ (VersicherungsJournal 26.4.2013) aktuelle Zahlen zu der am 7. April 2014 gestarteten, überbetrieblichen Weiterbildungsdatenbank veröffentlicht.

Über 120.000 Weiterbildungskonten

Demnach hatten zum Stichtag 30. September 2016 über 121.000 Vermittler ein Weiterbildungskonto eröffnet. Dies sind 2,2 Prozent beziehungsweise gut 2.600 Konten mehr als zur Jahresmitte (VersicherungsJournal 8.7.2016). Innerhalb der letzten zwölf Monate liegt die Steigerungsrate bei 9,4 Prozent.

Mit der jetzt erreichten Zahl an Weiterbildungskonten wurden die ursprünglichen Erwartungen deutlich übertroffen. „Das sind weit mehr als die vor dem Start der Initiative erwarteten 80.000 Teilnehmer“, lässt sich Dr. Katharina Höhn, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Berufsbildungswerkes der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V., in einer Pressemitteilung zitieren.

Höhn teilte weiter mit, dass der Kostenbeitrag pro Buchung eines Weiterbildungspunktes ab Anfang Oktober um 20 Prozent von aktuell einem Euro auf 80 Cent (inklusive Mehrwertsteuer) gesenkt worden sei. Dies führte sie auf die stetig wachsende Beteiligung der Versicherungsvermittler zurück.

Das Geschäftsführende BWV-Vorstandsmitglied verwies in diesem Zusammenhang darauf, „dass die Kostenbeiträge für die Entwicklung und den Betrieb der Weiterbildungsinitiative ‚gut beraten‘ inklusive der Weiterbildungsdatenbank kostendeckend durch die Bepreisung der Weiterbildungspunkte“ erfolge:

Mehr als jeder zweite Vermittler hat ein Weiterbildungskonto

In Relation zu den im Versicherungsvermittler-Register des Deutschen Industrie- und Handelskammertages e.V. (DIHK) eingetragenen Personen (VersicherungsJournal 6.7.2016) ist der Anteil der Vermittler mit einem Weiterbildungskonto von knapp 37 Prozent zum Jahresende 2014 über rund 48 Prozent zum Jahresende 2015 auf aktuell 52,6 Prozent gestiegen.

Hierbei muss beachtet werden, dass der DIHK die Vermittlerzahlen zum dritten Quartal bei Redaktionsschluss noch nicht veröffentlicht hatte. Für die Berechnung wurden deshalb die Halbjahreszahlen verwendet.

Setzt sich die Entwicklung der letzten Jahre, wie zu erwarten ist, fort, dass die Vermittlerzahl immer weiter zurückgeht (minus 12,5 Prozent zwischen Anfang 2011 und Mitte 2016), dürfte der tatsächliche Anteil sogar noch ein bisschen höher ausfallen.

Alle Vermittlertypen beteiligen sich

Aus den BWV-Daten geht weiter hervor, dass 16 Prozent der Konten auf Versicherungsmakler entfällt. Der Anteil dieses Vermittlertyps an den insgesamt registrierten Vermittlern lag Mitte 2016 mit gut 20 Prozent etwas höher.

Andersherum verhält es sich bei den Vertretern. Deren Anteil an der Gesamtzahl der Vermittler liegt den DIHK-Daten zufolge bei rund 78 Prozent. Der Anteil an den Weiterbildungskonten der Initiative „gut beraten“ fällt mit rund 81 Prozent etwas höher aus.

Durchschnittsalter unverändert bei 45 Jahren

Das Durchschnittsalter liegt unverändert bei rund 45 Jahren, was nach Angaben des BWV dem vom DIHK in einer Sonderauswertung ermittelten, gewichteten Durchschnitt aller registrierten Vermittler in Deutschland entspricht.

Zum Stand 30 September stammte gut jeder achte Vermittler mit Weiterbildungskonto aus der Altersgruppe der 21- bis 30 Jährigen. Ein knappes Fünftel war zwischen 31 und 40 Jahre alt, ein gutes Viertel zwischen 41 und 50 Jahre. Knapp drei von zehn Vermittlern sind der Altersgruppe der 51- bis 60-Jährigen zuzuordnen, während mehr als jeder Zehnte 61 Jahre und älter war.

In den letzten eineinhalb Jahren hat es einige interessante Verschiebungen gegeben. So ist der Anteil der Vermittler ab 61 Jahren um über zwei Prozentpunkte gestiegen. Bei den 51- bis 60 Jährigen gab es einen leichten Zuwachs von einem halben Prozentpunkt.

Deutlich abgenommen (minus rund drei Prozentpunkte) hat hingegen der Anteil der 41- bis 50 Jährigen Vermittler mit Weiterbildungskonto. Leicht rückläufig war der Anteil der Altersgruppe zwischen 31 und 40 Jahren. Überraschenderweise ist der Anteil der „jungen“ Vermittler (21 bis 30 Jahre) mit Weiterbildungskonto hingegen leicht angestiegen

Präsenzveranstaltungen mit rückläufigem Anteil

Weitere Fakten: Der Männeranteil liegt unverändert bei knapp vier Fünfteln. Die Zahl der Weiterbildungspunkte hat sich innerhalb der letzten drei Monate um fast 8,6 Prozent von 9,41 auf 10,22 Millionen erhöht.

Die Zahl der Trusted Partner hat sich im Vergleich zum Jahresende 2015 um knapp fünf Prozent auf 308 zum Stichtag 30. September 2016 erhöht. Deutlich stärker hat die Zahl der akkreditierten Bildungspartner zugenommen: Hier gab es in den vergangenen neun Monaten ein Plus von über zehn Prozent auf 466.

Wie die BWV-Statistik darüber hinaus zeigt, bevorzugen die teilnehmenden Vermittler als Lernform eindeutig die Präsenzveranstaltungen, deren Anteil an allen Weiterbildungsformen 60 Prozent (über 136.500 Teilnahmen) beträgt. Dahinter folgt das selbst gesteuerte E-Learning mit 28 Prozent (gut 64.000 Teilnahmen).

Im Vergleich zu vor eineinhalb Jahren hat der Anteil der Präsenzveranstaltungen um sechs Prozentpunkte ab- und derjenige des selbst gesteuerten E-Learnings um sechs Prozentpunkte zugenommen.