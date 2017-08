Gewerkschaftsstimmen zum Tarifabschluss

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Noch bis Mittwoch wird in zwölf Städten die Versicherungsbranche bestreikt. Wie die Stimmung vor Ort waren und wie viele Beschäftigte auf die Straßen gingen, erfragte das VersicherungsJournal in den Verdi-Landesbezirken. (Bild: Alexandra Luerssen) mehr ...

Die Arbeitgeber haben in der dritten Runde der Tarifverhandlungen für die Versicherungs-Angestellten ein neues Angebot vorgelegt, das den Gewerkschaften aber immer noch zu niedrig ist. Der Abbruch der Verhandlungen durch Verdi wird von der DHV scharf kritisiert. mehr ...

In der zweiten Verhandlungsrunde legten die Arbeitgeber zwar ein Angebot vor. Dieses blieb aber um Längen hinter den Forderungen der Gewerkschaft zurück. Verdi zeigte sich gar „fassungslos“. mehr ...

3.2.2017 –

Die Vereinte Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi) will, dass die Versicherungs-Angestellten deutlich besser an den „guten“ Unternehmensergebnissen beteiligt werden. Mit welchen Forderungen die Gewerkschaften in die Ende März beginnenden Tarifverhandlungen gehen. mehr ...