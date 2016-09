Finanzchecker-Videos überzeugen beim Innoward

19.9.2016 – Beim diesjährigen Innoward, dem Bildungspreis der Versicherungswirtschaft, konnten die „Erklärvideos“ der Kaufmännischen Berufsschule 4 aus Nürnberg und das „Design Thinking“-Konzept der Ergo überzeugen. Außerdem wurden erstmals auch drei Sonderpreise für Integrationsprojekte verliehen.

Zum zwölften Mal seit 2005 hat die Versicherungswirtschaft vergangene Woche ihren Bildungspreis für innovative Konzepte der Aus- und Weiterbildung, den Innoward, verliehen. Den Rahmen für die Preisverleihung bildete der vom Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. organisierte 15. Bildungskongress der Versicherungswirtschaft in Berlin.

Gabriel würdigt Engagement der Versicherungsbranche

Erstmals wurden in der Geschichte des Innowards auch drei Sonderpreise an Projekte unter dem Motto „Integration von Flüchtlingen in die Arbeitswelt“ verliehen. Dazu sagte Sigmar Gabriel, Bundesminister für Wirtschaft und Energie und zum wiederholten Male Schirmherr des Preises:

„Die Integration der Flüchtlinge wird das demografische Problem zwar nicht alleine lösen. Dennoch müssen wir erkennen, dass hier ein großes Potenzial liegt und eine echte Chance für unser Land. Wenn es uns gelingt, sie erfolgreich in die Berufswelt zu integrieren, können die Auswirkungen des demografischen Wandels abgefedert werden.“

In seinem Grußwort lobte Gabriel den diesjährigen Sonderpreis. Die eingereichten Projekte würden anschaulich zeigen, dass sich die Versicherungsbranche auch in diesem Themenfeld mit viel Engagement und Leidenschaft einbringt.

„Finanzchecker“ überzeugten die Jury

Insgesamt wurden 21 Projekte eingereicht, von denen jeweils drei pro Kategorie („Berufliche Erstausbildung“ und „Personalentwicklung/Qualifizierung“) von einer Fachjury ausgewählt und dem Publikum des Bildungskongresses zur Wahl um die Platzierungen vorgelegt wurden.

In der Kategorie „Berufliche Erstausbildung“ konnte sich das Projekt „Finanzchecker – Youtube-Kanal mit Finanzwissen für Jugendliche“ der Kaufmännischen Berufsschule 4 aus Nürnberg durchsetzen.

Dabei vermitteln die Schulklassen aus den Fachbereichen Bank und Versicherung ihren jugendlichen Zuschauern in Form von „Erklärvideos“ auf Youtube gemeinsam ein Grundwissen im Versicherungs- und Finanzwesen. In den Videos werden zum Beispiel die Begriffe Haftpflichtversicherung oder auch Dispostionskredit mit einfachen Worten erklärt.

Die Jury bezeichnet „Finanzchecker“ als echte Innovation. So hätten die Digital Natives, die sich ihre Fragen gerne auf Youtube beantworten lassen, neben Beautytipps und Backanleitungen nun auch Video-Tutorials für Versicherungen und Finanzen.

Besonders beeindruckt zeigte sich die Jury von den Umfrage-Clips, die den „Erklärvideos“ vorausgehen, da diese das Unwissen vieler Menschen aus der Peergroup verdeutlichen. „Das nimmt Angst, sich zu blamieren und schafft Vertrauen, sich weiter zu informieren“, heißt es in der Jurybegründung.

Weitere Platzierungen in der „Beruflichen Erstausbildung“

Auf dem zweiten Platz in dieser Kategorie landete „Die Lehrplattform für die Ausbildung im Außendienst“ der Württembergischen Versicherung AG. Dabei handelt es sich um ein Online-Tool, das Agenturinhaber in ihrer Rolle als Ausbilder mit Lernmedien unterstützt und in der Ausbildungsaufgabe entlastet.

Rang drei belegte das Projekt „AZubiConnect“ der Allianz Deutschland AG. Die virtuelle Wissens- und Lern-Community ermöglicht den Auszubildenden der Allianz laut Projektbeschreibung eine bessere Vernetzung untereinander und gibt standortübergreifend Einblicke in die Ausbildungsgruppen.

„Design Thinking“ der Ergo ganz vorn

Sieger in der Kategorie „Personalentwicklung/Qualifizierung“ wurde das Projekt „Design Thinking @ERGO“ der Ergo Group AG. Es zeichnet sich laut der Jury dadurch aus, dass an Innovationsansätze im Unternehmen mit der Design Thinking-Methode herangegangen wird, die stets versucht, Lösungsansätze aus der Sicht des Kunden zu kreieren.

In dem sechsstufigen Prozess werden schon früh Tests mit Kunden und Nutzern durchgeführt, was schnell zu sicht- und erlebbaren Ergebnissen führt, heißt es in der Projektbeschreibung.

Die Jury lobte die stringente und umfassende Umsetzung des Design Thinkings bei Ergo als Alternative zum sonst hauptsächlich als Kreativquelle verwendeten Brainstorming. In ihrer Begründung schreibt sie: „Der Jury hat auch die Begeisterung der Anwender der Methode im Unternehmen gefallen, die im mitgelieferten Video-Clip deutlich zu sehen war.“

Weitere Platzierungen in „Personalentwicklung/Qualifizierung“

Zweitbestes Projekt wurde „SDK-Lab: Das Innovationslabor der SDK“ von der Süddeutschen Krankenversicherung a.G. (SDK). Dabei arbeitet der Versicherer mit fachfremden Master-Studenten der ESB Business School Reutlingen an der „digitalen Veredelung“ kundenbezogener Prozesse.

Durch den Einsatz fachfremder Studierender würden diese näher an die Versicherungsbranche herangebracht und somit eine neue Ausbildungs- und Zielgruppe erschlossen.

Auf dem dritten Rang landete das „Allianz AVA Versicherungsplanspiel“, ein Projekt der Allianz Außendienst Akademie (VersicherungsJournal 26.2.2008). Bei diesen Seminaren setzen sich Vermittler auf vielfältige Weise, unter anderem durch Improvisationstheater und Brettspiele, mit der Frage auseinander, was einen guten Verkäufer ausmacht.

Die Preisträger beim Innoward 2016

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: BWV)

Sonderpreise für Flüchtlingsprojekte

Die drei Sonderpreise für die Integrationsprojekte gingen an die Initiativen von drei Versicherungs-Unternehmen. Die Allianz hat mit „Allianz – Wir helfen!“ eine Informations- und Austauschplattform für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegründet, die selbst mit anpacken oder etwas spenden möchten.

Einen Sonderpreis erhielten auch die Concordia Versicherungen für ihr Projekt „Jeder verdient eine (zweite) Chance – Ein Konzept zur Schaffung von Ausbildungsplätzen für Flüchtlinge sowie die Provinzial Nord Brandkasse AG für ihr Modell „Perspektive wechseln und helfen: Von Kochen über Kicken – ein Erfolgsrezept für den Berufseinstieg von Migranten“.