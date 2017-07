Erneut streiken bundesweit Versicherungsangestellte

11.7.2017 – Die Vereinte Dienstleistungs-Gewerkschaft erhöht den Druck auf die Arbeitgeber und rief erneut zu Warnstreiks in der Versicherungsbranche auf. In Stuttgart streikten am Freitag und Montag rund 1.000 Arbeitnehmer, sie beteiligten sich an Demonstrationen oder bleiben zu Hause. Nach dem G20-Wochenende in Hamburg gingen hier am Montag circa 700 Angestellte auf die Straße und in Köln nahmen 1.200 Beschäftigte an den Arbeitskampfmaßnahmen teil. In Bayern legten knapp 1.000 Streikende die Arbeit nieder.

„Es geht weiter“, lautet die Überschrift der Streikankündigung auf der Internetseite der Vereinte Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi). Erneut hat sie Streiks in der Versicherungsbranche angekündigt.

Dieses Mal sind und waren Beschäftigte aus

Stuttgart und Karlsruhe (Freitag und Montag),

Hamburg (Montag und Dienstag),

Köln, Düsseldorf, München, Nürnberg, Mannheim (Montag),

Hannover, Kiel, Münster (Dienstag) und

Frankfurt am Main (Mittwoch)

dazu aufgerufen, an insgesamt vier Tagen die Arbeit niederzulegen.

Nachdem die Gewerkschaft die dritten Tarifverhandlungen am 2. Juni abgebrochen hatte, weil sie mit dem Gegenangebot der Arbeitgeberseite nicht einverstanden war, kündigte Verdi an, die Streikmaßnahmen werden sich „spürbar verstärken“ (VersicherungsJournal 6.6.2017). Bereits Ende Mai und Ende Juni gingen bundesweit bis zu 10.000 Mitarbeiter der Versicherungswirtschaft auf die Straße (VersicherungsJournal 20.6.2017, 24.5.2017).

Stuttgart und Karlsruhe machten den Anfang

Die ersten Aktionen dieser dritten Streikwelle gab es am vergangenen Freitag und gestern in Stuttgart und Karlsruhe. In Stuttgart zogen am Freitag knapp 700 Beschäftigte in zwei Demonstrationsrouten durch die Baden-Württembergische Landeshauptstadt.

„Wir schätzen, dass sich insgesamt 1.000 Arbeitnehmer an der Arbeitsniederlegung beteiligt haben und teils direkt zu Hause geblieben sind“, erzählte der Gewerkschaftssekretär des Landesbezirks Baden-Württemberg, Christian Miska.

Der Großteil der Streikenden kam von der Wüstenrot & Württembergischen Gruppe, den VPV Versicherungen sowie von der Allianz, teilte der Gewerkschaftssekretär mit. Die Streikteilnehmer zeigten sich am Freitag entspannt, aber kämpferisch. „Die Tarifverhandlungen sollen endlich weitergehen. Falls sich die Verhandlungen noch weiter in die Länge ziehen sollten, sind die Arbeitnehmer bereit, weitere Maßnahmen zu ergreifen“, erläuterte Miska weiter.

Rund 700 Beschäftigte streikten am Freitag in Stuttgart (Bild: Petra Sadowski)

Am gestrigen zweiten Streiktag gab es keine Demonstration oder Kundgebung in Stuttgart. Verdi forderte seine Mitglieder und alle Angestellten dazu auf, zu Hause zu bleiben.

Hamburg kommt nicht zur Ruhe

Trotz dem krawallreichen G20-Wochenende gingen am Montag auch die Hamburger Versicherungs-Mitarbeiter auf die Straße. Rund 700 Beschäftigte der Basler Versicherungen, des Generali Konzerns, der Allianz, der Concordia Versicherungen, der R+V Versicherungen sowie deren Kfz-Tochter Kravag versammelten sich auf dem Großneumarkt in der Hamburger Innenstadt zur zentralen Kundgebung.

„Die Stimmung ist gut und intensiv“, erzählte Michael Börzel von der Fachgruppe Banken des Hamburger Gewerkschaftsbezirks. „Man merkt, dass die Beschäftigten stinkig und sauer sind.“ Es herrsche großes Unverständnis über den Umgang der Arbeitgeber mit den Arbeitnehmern. „Die Bücher quellen über vor Geld. Aber für die Beschäftigten ist nichts übrig. Das macht wütend“, fuhr Börzel fort.

Digitalisierung ist das Thema Nummer eins für die rund 700 Demonstrations-Teilnehmer in Hamburg (Bild: Alexandra Luerssen)

Besonders das Thema Digitalisierung beschäftige die Versicherungs-Angestellten hier. „Niemand verschließt sich gegen digitale Veränderungen. Es muss nur ein gemeinsamer und umgänglicher Weg gefunden werden, Digitalisierung und die Beschäftigten miteinander zu verbinden.“

Die Arbeitgeberseite werfe vor allem älteren Arbeitnehmern vor, man könne sie nicht mehr geeignet für eine digitale Versicherungswelt qualifizieren. „Und das lassen wir nicht mit uns machen“, stellt Börzel dazu klar. Heute wird in Hamburg erneut gestreikt. Die Beschäftigten der Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG und der Provinzial Versicherungen werden ihre Betriebe bestreiken.

Streiks auch in Nordrhein-Westfahlen

In Köln, Düsseldorf und Münster rief die Gewerkschaft Angestellte des Axa Konzerns, der Ergo Gruppe, der Allianz, der Provinzial Rheinland, der Westfälischen Provinzial, der Gothaer sowie des Talanx Konzerns zum Streik auf. Insgesamt rechnete Verdi hier mit 1.900 Teilnehmern.

Allein in Köln versammelten sich circa 1.200 Streikende, teilte Frank Fassin, Landesfach-Bereichsleiter Finanzdienstleistungen der Verdi Nordrhein-Westfahlen (NRW), mit. „Gerade jetzt in der Urlaubszeit, in der die Betriebe ohnehin schon unterbesetzt sind, trifft es die Arbeitgeber besonders hart“, erzählte er.

Er habe es in Köln noch nicht erlebt, mit welcher Entschlossenheit die eigentlich streikunerfahrenen Arbeitnehmer für ihre Belange kämpfen. „Das haben sich die Arbeitgeber alles selbst eingebrockt“, findet er. Auch in NRW ist Digitalisierung das Hauptanliegen der Beschäftigten. „Es geht ihnen darum, Gewissheit zu bekommen, dass ihre Arbeitsplätze trotz des digitalen Wandels gesichert sind“, erläuterte Fassin weiter.

In Köln gingen rund 1.200 Beschäftigte auf die Straße (Bild: Frank Fassin)

Nach den Kölner und Düsseldorfer Versicherungs-Mitarbeitern streiken heute Angestellte aus Münster.

Erhöhte Streikbeteiligung in München

Im größten Versicherungsstandort Deutschlands – München – nahmen gestern zwischen 800 und 900 Versicherungsangestellte, in Nürnberg nochmals rund 100, an den Streiks teil, erzählte Bezirksfachbereichs-Sekretär, Gregor Völkl. In Bayern habe man sich auf die Arbeitgeber Allianz, Ergo und Generali konzentriert.

Die Teilnehmerzahl war dieses Mal höher als im Juni, berichtete Völkl. „An der Demonstration vom S-Bahnhof Unterföhring bis zum Kundgebungsort vor dem Bürgerhaus in Unterföhring beteiligten sich rund 250 Angestellte“, fuhr er fort.

Der Demonstrationszug in München hatte rund 250 Beteiligte (Bild: Gregor Völkl)

Auf die Service-Telefonnummern der Allianz und der Ergo wären zudem Bandansagen geschaltet worden, die Kunden darüber informierten, dass aufgrund des Streiks keine Anrufe entgegen genommen werden konnten.

Dass in Bayern gerade diese drei Konzerne bestreikt wurden, hätte besonders die Servicemitarbeiter dazu motiviert, sich an den Arbeitskampfmaßnahmen zu beteiligen. Denn ansonsten hätten sie die Telefonate der anderen Standorte bearbeiten müssen.

Das fordert Verdi für die Angestellten

Verdi fordert für die Beschäftigten im privaten Versicherungsgewerbe eine Erhöhung der Einkommen einschließlich aller Zulagen um 4,5 Prozent und 50 Euro mehr für die Auszubildenden in jedem Ausbildungsjahr.

Die Arbeitgeberseite hätte in der dritten Verhandlungsrunde ihr ursprüngliches Angebot nur geringfügig nachgebessert, meint die Gewerkschaft. Die angebotenen Gehaltssteigerungen beliefen sich über einen Zeitraum von drei Jahren auf Erhöhungen von durchschnittlich 1,1 Prozent pro Jahr. Bisher gibt es noch keinen neuen Verhandlungstermin.