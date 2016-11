Dürfen kranke Mitarbeiter zum Gespräch zitiert werden?

3.11.2016 – Ein durch krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit an seiner Arbeitsleistung verhinderter Beschäftigter ist in der Regel nicht dazu verpflichtet, auf Anweisung seines Arbeitgebers im Betrieb zu einem Gespräch zur Klärung seiner weiteren Beschäftigungs-Möglichkeiten zu erscheinen. Das hat das Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 2. November 2016 entschieden (10 AZR 596/15).

Der eigentlich als Krankenpfleger tätige Kläger war nach einer längeren unfallbedingten Arbeitsunfähigkeit von seinem Arbeitgeber vorübergehend als medizinischer Dokumentations-Assistent eingesetzt worden.

Einladung zum Personalgespräch

Einen Monat vor der geplanten Beendigung der Maßnahme wurde er erneut für längere Zeit krankgeschrieben. Drei Wochen später forderte ihn sein Arbeitgeber dazu auf, „zur Klärung der weiteren Beschäftigungs-Möglichkeit“ zu einem Personalgespräch im Betrieb zu erscheinen. Das lehnte der Kläger unter Hinweis auf seine ärztlich attestierte Arbeitsunfähigkeit ab.

Sein Arbeitgeber übersandte ihm daraufhin eine erneute Einladung, verbunden mit dem Hinweis, dass er bei einer andauernden krankheitsbedingten Verhinderung die Hinderungsgründe durch Vorlage eines speziellen ärztlichen Attestes nachzuweisen habe.

Ohne seinem Arbeitgeber eine solche Bescheinigung vorzulegen, nahm der Kläger unter Hinweis auf seine anhaltende Arbeitsunfähigkeit auch diesen Termin nicht wahr. Das nahm sein Arbeitgeber zum Anlass, ihn abzumahnen.

Sieg in allen Instanzen

Das wollte der Mann nicht hinnehmen. Er zog daher vor Gericht. Dort forderte er, dass die Abmahnung aus seiner Personalakte entfernt werden müsse. Denn sein Arbeitgeber sei nicht dazu berechtigt gewesen, ihn angesichts seiner Arbeitsunfähigkeit zu einem Personalgespräch in die Firma zu zitieren.

Nachdem der Krankenpfleger sowohl vor dem Arbeits- als auch vor dem Landesarbeitsgericht mit seiner Klage Erfolg hatte, errang er auch vor dem Bundesarbeitsgericht einen Sieg. Deren Richter wiesen die Revision seines Arbeitgebers gegen die Entscheidung der Vorinstanz als unbegründet zurück.

Die Richter stellten zwar nicht in Abrede, dass ein Arbeitnehmer gemäß § 106 Satz 1 GewO dazu verpflichtet ist, an einem von seinem Arbeitgeber im Rahmen der Arbeitszeit anberaumten Gespräch teilzunehmen.

Fehlendes berechtigtes Interesse

Das gelte jedoch grundsätzlich nicht für krankgeschriebene Beschäftigte. Denn diese müssten während der Zeit ihrer Krankschreibung generell nicht im Betrieb erscheinen.

„Während der Dauer der Arbeitsunfähigkeit ist es dem Arbeitgeber allerdings nicht schlechthin untersagt, mit dem erkrankten Arbeitnehmer in einem zeitlich angemessenen Umfang in Kontakt zu treten, um mit ihm im Rahmen der arbeitsvertraglichen Vereinbarungen die Möglichkeiten der weiteren Beschäftigung nach dem Ende der Arbeitsunfähigkeit zu erörtern“, so das Bundesarbeitsgericht. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass der Arbeitgeber hierfür ein berechtigtes Interesse nachweise.

Ein arbeitsunfähiger Beschäftigter sei in so einem Fall allerdings nicht dazu verpflichtet, im Betrieb zu erscheinen. Es sei denn, das dieses ausnahmsweise aus betrieblichen Gründen unverzichtbar und er dazu gesundheitlich in der Lage sei.

Derartige Gründe habe der darlegungs- und beweispflichtige Arbeitgeber des Klägers nicht aufgezeigt. Der Kläger sei folglich nicht dazu verpflichtet gewesen, im Betrieb zu einem Personalgespräch zu erscheinen. Das habe zur Folge, dass die Abmahnung zu Unrecht erfolgt und aus der Personalakte zu entfernen ist.