Dienstfahrt nach Drogenkonsum

21.10.2016 – Ein Beschäftigter, der aus beruflichen Gründen regelmäßig mit einem Fahrzeug seines Arbeitgebers unterwegs ist, darf fristlos entlassen werden, wenn er seine Fahrtüchtigkeit durch die Einnahme von Drogen gefährdet. Das geht aus einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 20. Oktober 2016 hervor (6 AZR 471/15).

Der als Berufskraftfahrer tätige Kläger hatte an einem Samstag des Jahres 2014 im privaten Umfeld Amphetamin und Methamphetamin, das auch als Crystal Meth bekannt ist, konsumiert.

Fehlende Anhaltspunkte

Am darauffolgenden Montag erbrachte er ganz normal seine Arbeitsleistung. Einen Tag später geriet er jedoch in eine Polizeikontrolle. Dabei wurde der vorausgegangene Drogenkonsum festgestellt. Als sein Arbeitgeber von der Sache erfuhr, kündigte er dem Kläger fristlos.

Mit seiner daraufhin eingereichten Kündigungsschutzklage hatte der Mann zunächst Erfolg. Die Vorinstanzen schlossen sich seiner Argumentation an, dass zum Zeitpunkt der Polizeikontrolle keinerlei Anhaltspunkte für eine tatsächliche Fahruntüchtigkeit bestanden hätten. Für eine außerordentliche Kündigung habe daher keine Veranlassung bestanden.

Doch dem wollten sich die in letzter Instanz von dem Arbeitgeber angerufenen Richter des Bundesarbeitsgerichts nicht anschließen. Sie gaben seiner Revision statt.

Unzureichende Würdigung

Nach Überzeugung des Gerichts haben die Vorinstanzen bei der vorzunehmenden Interessenabwägung die sich aus der Einnahme von Amphetamin und Methamphetamin ergebenden typischen Gefahren bei der Nutzung eines Dienstfahrzeugs nicht hinreichend gewürdigt.

Es mache nämlich keinen Unterschied, ob der Kläger die Drogen in seiner Freizeit oder während der Arbeitszeit konsumiert habe. Auch auf die Frage, ob am Tag der polizeilichen Kontrolle eine erhöhte Gefahr im Straßenverkehr bestanden habe, komme es nicht an. Der Arbeitgeber habe das Arbeitsverhältnis daher zu Recht außerordentlich gekündigt.

Zwei abschließende Hinweise

Auch wenn es bei der Entscheidung um den Fall eines Berufskraftfahrers geht, ist sie nach Meinung eines von der VersicherungsJournal-Redaktion befragten Rechtsanwalts auch auf andere Beschäftigte, die Dienstfahrzeuge nutzen, übertragbar.

Das Urteil im Wortlaut liegt noch nicht vor und wird voraussichtlich erst in einigen Wochen veröffentlicht. Daraus könnten sich weitere Aspekte ergeben.