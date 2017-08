Die häufigsten Ausbildungsberufe

31.8.2017 – Sowohl die Zahl der Auszubildenden als auch die Zahl der neuen Azubi-Verträge ist im vergangenen Jahr nach aktuellen Destatis-Zahlen ein weiteres Mal zurückgegangen. Die meisten neuen Azubi-Verträge gab es für „Kaufmann/-frau im Einzelhandel“. Bei den männlichen Azubis hatte der „Kraftfahrzeug-Mechatroniker“ die Nase vorn, bei den weiblichen die „Kauffrau für Büromanagement. Das Berufsbild „Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen“ landet insgesamt nicht unter den 20 am häufigsten gewählten Ausbildungsberufen, ist aber insbesondere bei den weiblichen Azubis sehr beliebt.

Die Zahl der Auszubildenden ist im vergangenen Jahr um 1,2 Prozent auf gut 1,32 Millionen zurückgegangen. Dies war nach gestern vom Statistischen Bundesamt (Destatis) veröffentlichten Zahlen bereits der achte Rückgang in Folge. Seit 2008 hat sich die Azubi-Zahl um etwa 18 Prozent vermindert.

Ebenfalls rückläufig war im vergangenen Jahr die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge, und zwar um 1,3 Prozent auf nur noch knapp 510.000. Zum Vergleich: 2008 waren es noch über 600.000. Das Minus im Beobachtungszeitraum beläuft sich auf über 16 Prozent.

Kaufmann/-frau im Einzelhandel häufigster Ausbildungsberuf 2016

Bei den neu abgeschlossenen Ausbildungskontrakten ist das Berufsbild „Kaufmann/-frau im Einzelhandel“ am häufigsten vertreten. Insgesamt traten hier im vergangenen Jahr über 29.100 Personen eine Ausbildung an. Dahinter folgt „Kaufmann/-frau für Büromanagement“ mit gut 27.900 vor „Verkäufer/-in“ mit annähernd 23.000 neuen Azubi-Verträgen.

Die Kaufleute für Versicherungen und Finanzen landeten mit insgesamt rund 4.850 neuen Azubis nicht unter den 20 am häufigsten gewählten Berufsausbildungen. Auf Rang 20 liegt „Steuerfachangestellte(r)“ mit rund 6.800 neuen Kontrakten.

Kauffrau für Versicherungen und Finanzen auf 15. Platz

Auch bei den männlichen Azubis ist die Top 20 relativ weit entfernt. Für die Ausbildung zum „Bankkaufmann“ weisen die Statistiker knapp 4.400 neue Azubis aus, für den „Kaufmann für Versicherungen und Finanzen“ sind es nur etwas über 2.600. An der Spitze liegen der „Kraftfahrzeug-Mechatroniker“ (knapp 20.000), der „Kaufmann im Einzelhandel“ (rund 13.800) sowie der „Industriemechaniker“ (gut 12.400).

Ganz anders stellt sich die Situation bei den weiblichen Azubis dar: Hier liegt die „Kauffrau für Versicherungen und Finanzen“ mit über 2.200 neuen Verträgen immerhin auf Rang 15. An der Spitze liegt die „Kauffrau für Büromanagement“ (rund 20.500) gefolgt von der „Kauffrau im Einzelhandel“ (knapp 15.400) sowie der „Medizinischen Fachangestellten“ (circa 14.800).

Die am stärksten besetzten Ausbildungsberufe

Ein ähnliches Bild zeigt bei der Anzahl der Azubis insgesamt. „Kauffrauen für Versicherungen und Finanzen“ liegen mit etwa 6.200 Personen ebenfalls an 15. Stelle. Die Zahl der Azubis im Berufsbild „Kauffrau für Büromanagement“ (Rang eins) ist mit rund 53.500 fast neun Mal so groß.

Der „Kaufmann für Versicherungen und Finanzen“ (rund 7.300 Personen) gehört nicht zur Top 20 der am stärksten besetzten Ausbildungsberufe. An Position 20 liegt der „Werkzeugmechaniker“ mit knapp 10.700 Azubis. Spitzenreiter ist der „Kraftfahrzeug-Mechatroniker“ mit fast 60.700 Auszubildenden.

Der am stärksten besetzte Ausbildungsberuf ist nach den Daten des Statistischen Bundesamts „Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement“ mit rund 71.900 Personen. Für „Kraftfahrzeug-Mechatroniker/in“ auf Platz zwei wird eine Zahl von knapp 63.200 ausgewiesen. Zu Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen werden nur rund 13.350 Leute ausgebildet.

Die IHK-Ausbildung zum/zur „Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen“ ist nicht die einzige Erstausbildung, die die Versicherer anbieten. Nach den kürzlich vom Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) veröffentlichten Sozialstatistischen Daten (PDF-Datei, 1,5 MB) bietet die Branche immer mehr duale Studienplätze an, um den Nachwuchs an das Ausbildungsunternehmen zu binden (VersicherungsJournal 10.8.2017).