Branche ist auf der Suche nach den Besten

15.3.2017 – Der Jungmakler-Award der BBG Betriebsberatungs GmbH sucht zum siebten Mal nach den besten Nachwuchskräften im Alter von unter 40 Jahren. Das innovativste Versicherungsprodukt will die Morgen & Morgen Group im September prämieren. Die zwei besten Bildungs- und Qualifizierungs-Maßnahmen werden vom BWV im Oktober mit einer Trophäe ausgezeichnet. Bewerbungsschluss für alle drei Wettbewerbe ist der 31. Mai.

Bereits zum siebten Mal ruft die BBG Betriebsberatungs GmbH zur Bewerbung für den Jungmakler-Award auf. Der Wettbewerb richtet sich an Nachwuchskräfte im Alter unter 40 Jahre.

Bewerben können sich Versicherungsmakler, Finanzanlagenvermittler, aber auch Immobilienfinanzierer und Immobiliardarlehens-Vermittler mit entsprechendem Sachkundenachweis. Unterstützt wird der Wettbewerb von 32 Gesellschaften der Versicherungs- und Finanzbranche.

Ablauf des Wettbewerbs

Aus den Bewerbungen werden bis zu 40 Kandidaten zu Castings in München, Frankfurt am Main oder Dortmund eingeladen. Die zehn bis 16 Finalisten aus den regionalen Castings werden anschließend beim Bundes-Casting am 28. September im hessischen Oberursel vor eine zehnköpfige Jury, bestehend aus Vorständen und Geschäftsführern der Versicherungsbranche, gebeten.

Bei den Castings haben die Bewerber jeweils zehn Minuten Zeit, um sich und ihr Unternehmen vorzustellen. In den anschließenden 15 Minuten werden sie von der Jury mit Fachfragen gelöchert.

Preisverleihung und Gewinne

Die drei besten Jungmakler werden am 26. Oktober auf der diesjährigen DKM gekürt. Zu gewinnen gibt es für den Erstplatzierten (oder die Erstplatzierte) 10.000 Euro und einen Gutschein des Campus Instituts für das Fachhochschul-Studium zum Finanzfachwirt im Wert von fast 6.000 Euro.

Die Gewinner des zweiten und dritten Platzes erhalten vierstellige Geldpreise sowie Bildungsgutscheine und Weiterbildungs-Möglichkeiten.

Wie auch die Preisträger des letzten Jahres – Andreas Küffner (1), Dirk Becht (2) und Mattias Fischer (3) (VersicherungsJournal 28.10.2016) – werden die künftigen Jungmakler des Jahres zudem auf dem Titel der AssCompact-Ausgabe im November präsentiert.

Weitere Informationen, die Teilnahmebedingungen sowie Bewerbungsformulare sind auf der Homepage des Wettbewerbs zu finden.

Die von Morgen & Morgen verliehene Auszeichnung für innovative und neue Versicherungsprodukte (Bild: Dirk Uebele, Versicherungsmagazin)

Zum vierten Mal Innovationspreis der Assekuranz

Die Morgen & Morgen Group GmbH (M&M) veranstaltet zum vierten Mal in Folge den Innovationspreis der Assekuranz. „Ziel des Wettbewerbs ist es, den Wissens- und Technologietransfer weiterhin voranzutreiben und praxisorientierte Produktinnovationen der Versicherungswirtschaft zu bewerten und auszuzeichnen“, heißt es in einer Pressemitteilung zum Wettbewerb.

Gesucht werden innovative und neue Versicherungsprodukte. Diese werden in drei Dimensionen bewertet: „Produktdesign & Versicherungstechnik, Kundennutzen und Digitalisierung“.

Bewertet werden die Produkte von einer Jury bestehend unter anderem aus Joachim Geiberger, Inhaber und Geschäftsführer von M&M, Bernhard Rudolf, Chefredakteur des Versicherungsmagazins, sowie weiteren Experten aus der Finanz- und Versicherungsbranche.

Unterlagen bis Ende Mai einreichen

Produktgeber, die am Wettbewerb teilnehmen möchten, können sich bis zum 31. Mai (Posteingang) bewerben. Vergangenes Jahr wurden 30 Versicherungsprodukte eingereicht.

Einer der zwei Goldträger aus 2016 war die Alte Leipziger Lebensversicherung AG mit ihrem Tarif „Alfonds“. Ebenfalls auf dem Treppchen ganz oben war zudem die Axa Lebensversicherung AG mit ihrem Tarif „Performance Flex“ (VersicherungsJournal 28.9.2016).

Die Teilnahmeunterlagen (PDF, 96 KB) stehen unter diesem Link zum Download bereit.

Innoward sucht außergewöhnliches Bildungskonzept

Zum 13. Mal wird am 28. September der Innoward für außergewöhnliche Bildungskonzepte im Rahmen des Bildungskongresses der Versicherungswirtschaft in Berlin verliehen. Der Wettbewerb des Berufsbildungswerks der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. sucht nach originellen Themen für die berufliche Bildung der Versicherungsbranche.

Teilnehmen können Versicherungs-Unternehmen, Berufsschulen mit Versicherungs-Fachklassen oder auch Kooperationspartner von Versicherern. Um eine der begehrten Trophäen zu erhalten, können Bewerbungen bis zum 31. Mai eingereicht werden.

Kongressbesucher entscheiden über Sieger

Die eingereichten Beiträge werden von einer Fachjury in den beiden Kategorien „Berufliche Erstausbildung“ und „Personalentwicklung/ Qualifizierung“ bewertet. Wer die besten Bildungskonzepte hat, entscheiden die Besucher des Kongresses in einer Wahl.

Vergangenes Jahr konnte sich in der Kategorie „Berufliche Erstausbildung“ das Projekt „Finanzchecker – Youtube-Kanal mit Finanzwissen für Jugendliche“ der Kaufmännischen Berufsschule 4 aus Nürnberg durchsetzen. Sieger in der Kategorie „Personalentwicklung/ Qualifizierung“ wurde das Projekt „Design Thinking @Ergo“ der Ergo Group AG (VersicherungsJournal 19.9.2016).

Weitere Informationen zum Wettbewerb, die Teilnahmebedingungen sowie die Bewerbungsformulare stehen auf der Internetseite des BWV zur Verfügung.