Beschäftigung: Rote Laterne für die Assekuranz

29.9.2016 – In fast allen Branchen wird sich die Beschäftigtenzahl laut der aktuellen Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung erhöhen. Dies gilt aber nicht für den Bereich Erbringung von Finanz- und Versicherungs-Dienstleistungen. Zudem zeigen aktuelle GDV-Zahlen, dass der Aufschwung am Arbeitsmarkt komplett an der Assekuranz vorbeigeht.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) hat kürzlich seine neueste Prognose zur Zahl der Erwerbstätigten im laufenden und im kommenden Jahr veröffentlicht. Das IAB rechnet mit einem Anstieg um jeweils knapp eine halbe Million 43,55 Millionen Erwerbstätige (2016) beziehungsweise 44,03 Millionen Erwerbstätige (2017).

Den Zuwachs begründet das Institut in seinem Kurzbericht 20/2016 mit der seit mittlerweile zehn Jahren wachsenden Zahl der sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten. Sie wird sich in diesem Jahr laut IAB-Schätzung um rund 600.000 (2017: etwa 500.000) auf 31,4 (2017: 31,9) Millionen erhöhen. Bereits in den vergangen fünf Jahren gab es hier kräftige Zuwächse.

Rote Laterne für Finanz- und Versicherungs-Dienstleister

Die Prognose für die verschiedenen Branchen fällt fast durchgängig positiv aus. Das größte Plus in diesem und dem kommenden Jahr (jeweils rund drei Prozent) erwarten die Arbeitsmarktforscher bei den Unternehmens-Dienstleistern. Mit einer Zunahme der Arbeitnehmerzahl von jeweils knapp unter zwei Prozent rechnet das IAB im den Bereichen Öffentlichen Dienstleister, Erziehung, Gesundheit und Baugewerbe.

Im Bereich Erbringung von Finanz- und Versicherungs-Dienstleistungen erwartet das Institut in diesem und im nächsten Jahr hingegen ein Minus von jeweils 12.000 beziehungsweise knapp 1,2 Prozent. Der Beschäftigungsabbau wird sich fortsetzen, bis die Konsolidierungsmaßnahmen im Bankensektor abgeschlossen sind“, stellt das IAB in dem Bericht heraus.

Zum Vergrößern Bild klicken ( Bild: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit )

Kräftiges Plus

Zwischen 2010 und 2015 hat sich die Zahl der Erwerbstätigen um fast fünf Prozent beziehungsweise über drei Millionen auf 43,06 Millionen erhöht, wie aus dem Zahlenmaterial weiter hervorgeht. Bei der Zahl der sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten gab es in diesem Zeitraum eine Steigerung um über zehn Prozent beziehungsweise gut 2,8 Millionen auf 30,82 Millionen.

Der Anteil der sozialversicherungs-Pflichtig Beschäftigten, der den Instituts-Daten zufolge zwischen 2010 und 2015 von 68,3 auf 71,6 Prozent gestiegen ist, wird sich über 72,1 Prozent im laufenden Jahr auf 72,5 Prozent weiter erhöhen.

Assekuranz auf dem absteigenden Ast

Die Entwicklung in der Assekuranz verläuft von dem positiven Gesamttrend komplett abgekoppelt. So ist die Zahl der Erwerbstätigen in der Versicherungsbranche, die in der IAB-Untersuchung nicht gesondert ausgewiesen werden, nach Daten aus dem „Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2016“ des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zuletzt kräftig zurückgegangen.

In den vergangenen fünf Jahren betrug das Minus bei den sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten bei Erst- und Rückversicherern und im Versicherungsvermittler-Gewerbe sowie bei den selbstständigen Versicherungsvermittlern und -beratern zusammengenommen um knapp 32.600 Erwerbstätige beziehungsweise fast sechs Prozent auf etwa 529.000.

Dabei gab es in allen Bundesländern einen Rückgang. Am niedrigsten fiel dieser in Niedersachsen (gut ein Prozent) sowie in Bayern (knapp zwei Prozent) aus. Ein Minus von rund einem Sechstel war in Mecklenburg-Vorpommern und in Thüringen zu verzeichnen.

Wie aus den Daten weiter hervorgeht, entfiel ein Großteil des Rückgangs auf die selbstständigen Versicherungsvermittler und -berater (VersicherungsJournal 7.1.2016). Allerdings war auch der Saldo bei den sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten negativ. Dies betraf vor allem die Außendienst-Angestellten und die Auszubildenden, während die Zahl der Innendienst-Angestellten leicht zunahm (VersicherungsJournal 11.3.2016).

Keine Trendumkehr in Sicht

Eine Trendumkehr in der Assekuranz ist nicht in Sicht. Nach der aktuellen Konjunkturumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags e.V. (DIHK) denken immer noch mehr Versicherer an Stellenabbau als an Personalanbau, auch wenn die Situation zuletzt etwas besser geworden ist (VersicherungsJournal 25.5.2016).

Doch die jüngsten Ankündigungen diverser Versicherungs-Unternehmen sind ein Indiz dafür, dass es mit der Beschäftigtenzahl weiter bergab gehen wird. So hat die Ergo-Gruppe angekündigt, dass im Rahmen des Konzernumbaus in den nächsten Jahren rund 1.800 Vollzeitstellen wegfallen – vor allem im Vertrieb (VersicherungsJournal 2.6.2016). Einem Medienbericht zufolge wird die Sanierung schwieriger und langwieriger als zunächst erwartet (VersicherungsJournal Medienspiegel 26.9.2016).

Stellenstreichungen haben ferner die Provinzial Rheinland Gruppe (VersicherungsJournal 19.5.2016), die HDI Vertriebs AG (VersicherungsJournal 14.4.2016) und diverse weitere Versicherer angekündigt (VersicherungsJournal 11.3.2016).