Beschäftigung: Assekuranz weit abgeschlagen

10.4.2017 – 2017 wird die Zahl der Erwerbstätigen wie auch die der sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten nach Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) ein weiteres Mal zunehmen. Während in allen anderen Dienstleistungsbereichen ein Beschäftigtenzuwachs erwartet wird, sieht es für Finanz- und Versicherungs-Dienstleister immer düsterer aus.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) hat kürzlich seine Prognose zur Zahl der Erwerbstätigen für 2017 vorgelegt. Das IAB rechnet mit einem Anstieg um rund 670.000 auf den Rekordwert von 44,26 Millionen Personen im Jahresschnitt. Damit hat das IAB seine Prognose aus dem vergangenen Herbst (VersicherungsJournal 29.9.2016) um rund 200.000 nach oben korrigiert.

Kontinuierlicher Zuwachs bei den Angestellten

Wie das Institut in seinem Kurzbericht 9/2017 hervorhebt, ist seit bereits elf Jahren ein kontinuierlicher Zuwachs bei den Erwerbstätigen zu beobachten. Dies ist den Angaben zufolge vor allem auf die beständige Zunahme der sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigen zurückzuführen.

Deren Zahl hat sich zwischen 2005 und 2016 um etwa ein Fünftel auf 31,50 Millionen Personen erhöht. Für das laufende Jahr prognostiziert das IAB einen weiteren Anstieg um 760.000 auf 32,26 Millionen (Voll- und Teilzeitbeschäftigung).

Nach IAB-Angaben stellt dies den stärksten Anstieg seit der Wiedervereinigung dar. „Insgesamt werden 2017 so viele Menschen wie nie zuvor einer sozialversicherungs-pflichtigen Beschäftigung nachgehen: 5,91 Mio. Personen mehr als im Jahr 2005“, stellt das Institut heraus.

Der Anteil der sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten an den Erwerbstätigen insgesamt wird sich damit weiter erhöhen und im laufenden Jahr 72,8 (2016: 72,4) Prozent ausmachen. 2005 waren es erst 67 Prozent.

Die übrigen Erwerbsformen verlieren an Gewicht

Im Gegenzug verlieren die übrigen Erwerbsformen (marginal Beschäftigte, Selbstständige und mithelfende Familienangehörige sowie Beamte) immer weiter an Bedeutung. verloren, da sie wesentlich stärker von Änderungen der gesetzgeberischen Rahmenbedingungen beeinflusst seien.

Etwa jeder achte Erwerbstätige gehört zu den sogenannten marginal Beschäftigten, wozu laut IAB gemäß der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) ausschließlich geringfügig entlohnte beziehungsweise ausschließlich kurzfristig Beschäftigte sowie Personen in Arbeitsgelegenheiten (Ein­Euro­Jobs) zählen.

Knapp jeder zehnte Erwerbstätige ist der Erwerbstätigenform Selbstständige beziehungsweise mithelfende Familienangehörige zuzuordnen, knapp jeder 20. Beschäftigte gehört zur Gruppe der Beamten.

Finanz- und Versicherungs-Dienstleister mit Beschäftigungsabbau

Bei der Betrachtung einzelner Branchen zeigt sich ein uneinheitliches Bild. Den absolut größten Zuwachs erwartet das IAB im Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit (plus 274.000), was einem Plus von 7,7 Prozent entspricht. Dies führt das Institut im Wesentlichen auf zwei Punkte zurück: einerseits auf den Ausbau der Kindertagesbetreuung und andererseits auf die Alterung der Gesellschaft.

„Letztere führt dazu, dass die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen massiv steigt und die Beschäftigung in Senioreneinrichtungen und bei ambulanten Pflegediensten expandiert.“ Darüber hinaus sei in diesem Bereich zur Gewährleistung der Flüchtlingsversorgung die Beschäftigung erhöht worden. Prozentual gesehen noch stärker legt der IAB-Prognose zufolge die Beschäftigung bei den Unternehmens-Dienstleistern zu (plus 3,2 Prozent).

Mit einer negativen Entwicklung erwartet das Institut lediglich im Bereich Erbringung von Finanz- und Versicherungsleistungen. Das erwartete Minus von 20.000 sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten sei im Kontext der Konsolidierungsmaßnahmen im Bankensektor sowie der zunehmenden Digitalisierung zu sehen.

Versicherer bauen seit Jahren Stellen ab

Letztere ist aus Arbeitnehmersicht auch Gegenstand der aktuellen Tarifverhandlungen im Versicherungsgewerbe, für das in dem IAB-Papier keine einzeln aufgeschlüsselten Daten dargestellt werden. Der Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) mahnt zu einem moderaten Tarifabschluss, um dem Rationalisierungsdruck standhalten zu können. Die Gewerkschaften fordern hingegen eine kräftige Gehaltserhöhung (VersicherungsJournal 30.3.2017).

Nach kürzlich vom AGV veröffentlichten Zahlen hatte die Assekuranz 2016 bereits zum siebten Mal in Folge einen Rückgang an Beschäftigten zu verzeichnen. Zuletzt gab es ein Minus um 1,5 Prozent auf 207.200 sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigte. Seit 2002 ist ihre Zahl um über 16,5 Prozent gesunken (VersicherungsJournal 20.3.2017).

Eine Umkehr dieses Trends scheint mit Blick auf die Ankündigungen diverser Versicherungs-Unternehmen zu Stellenabbauprogrammen (VersicherungsJournal 16.2.2017, 3.3.2017, 4.4.2017) unwahrscheinlich.