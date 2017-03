Auftakt der Tarifverhandlung für den Innendienst

30.3.2017 – Die Gewerkschaften Verdi und DBV gehen mit der Forderung von 4,5 beziehungsweise 4,9 Prozent Gehaltserhöhung in die heute beginnenden Tarifverhandlungen für den versicherungs-Innendienst. Der Arbeitgeberverband hält das für überhöht und mahnt zu einem moderaten Tarifabschluss, um den vorhanden Rationalisierungsdruck nicht weiter zu forcieren. Bei beiden Gewerkschaften steht ferner das Thema Digitalisierung im Zentrum des Forderungskatalogs.

Um 16 Uhr heute Nachmittag gehen in Düsseldorf die Tarifverhandlungen für den Versicherungs-Innendienst in die erste Runde. Am Verhandlungstisch sitzen Vertreter des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) sowie der Gewerkschaften Vereinte Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi), DHV – Die Berufsgewerkschaft e.V. und Deutscher Bankangestellten-Verband e.V. (DBV) – Gewerkschaft der Finanzdienstleister.

Traditionell steht in der ersten Verhandlungsrunde ein Austausch von volks- und betriebswirtschaftlichen Daten (etwa Ertragslage der Unternehmen, Prognosen für die wirtschaftliche Entwicklung, Einkommenssituation der Arbeitnehmer und/oder auch Tarifabschlüsse in anderen Branchen) auf der Agenda.

Hierfür hat sich die AGV-Verhandlungskommission den Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln e.V. (IW Köln), Professor Dr. Michael Hüther, an Bord geholt, wie der Arbeitgeberverband gestern mitteilte.

Verdi fordert 4,5 Prozent Lohnerhöhung

Verdi geht unter anderem mit der Forderung nach einer 4,5-prozentigen Lohnerhöhung, nach einer Erhöhung der Auszubildenden-Vergütung um 50 Euro pro Ausbildungsjahr und zusätzlich 80 Euro pro Monat für eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung (bAV) – bei einer Laufzeit von zwölf Monaten (VersicherungsJournal 3.2.2017).

Für den AGV-Verhandlungsführer und Vorstandsvorsitzender der Barmenia Versicherungen, Dr. Andreas Eurich, ist die Forderung von 4,5 Prozent „überzogen“. Zudem erhöhe sich die Gesamtbelastung durch den geforderten arbeitgeberfinanzierten bAV-Beitrag auf 4,9 Prozent für zwölf Monate, heißt es in der Mitteilung des Arbeitgeberverbands weiter.

AGV-Geschäftsführer Dr. Michael Gold mahnte in der aktuellen Ausgabe 1-2/2017 des Verbandsmagazins Vis a vis zu einem moderaten Tarifabschluss. Dieser sei „zwingend erforderlich, um den Rationalisierungsdruck nicht noch zu forcieren.“ Dieser sei durch Digitalisierung, Regulierung, den demografischen Wandel und das Niedrigzinsumfeld entstanden, die von den Versicherungs-Unternehmen stattliche Investitionen wie auch ein hohes Kostenbewusstsein erforderten.

In den vergangenen Monaten haben vor diesem Hintergrund zahlreiche Versicherungskonzerne Stellenabbau-Programme verkündet, darunter der Gothaer-Konzern und der Allianz-Konzern (VersicherungsJournal 3.3.2017), die Ergo Group AG (VersicherungsJournal 2.6.2016, 16.2.2017), die Generali Deutschland AG (VersicherungsJournal 4.2.2016) sowie diverse weitere Versicherer (VersicherungsJournal 11.3.2016, 14.4.2016, 19.5.2016).

DVB fordert zwei Mal 4,9 Prozent mehr

Die Forderungen der DBV fallen noch ein bisschen höher aus: Zwei Tarifanhebungen um jeweils 4,9 Prozent bei 24 Monaten Laufzeit. Dies hält die Gewerkschaft für eine „angemessene und faire Beteiligung der Beschäftigten am wirtschaftlichen Erfolg“ der Versicherungs-Unternehmen. Weitere DBV-Forderungen:

Erhöhung der Azubi-Vergütung um 75 Euro pro Ausbildungsjahr sowie eine Übernahme-Garantie für Auszubildende,

mindestens 150 Euro Erhöhung für die Niedriglohngruppen A und B, die eine besondere Beachtung verdient hätten,

eine Verlängerung der bewährten Altersteilzeit-Regelung über Ende 2017 hinaus sowie

die Einführung eines Gesundheitstags.

Streitpunkt Digitalisierung

Beide Gewerkschaften sorgen sich zudem um die Auswirkungen des digitalen Umbruchs (VersicherungsJournal 27.3.2017) auf die Beschäftigten in der Assekuranz. Die DBV will deshalb, dass der Manteltarifvertrag im Zuge der Digitalisierung zukunftsfähig gestaltet wird. Die Veränderungsprozesse durch die Digitalisierung seien vielfältig, weshalb Regelungen etwa zur Qualifizierung, zum Bestandsschutz für die Mitarbeiter sowie zum mobilen Arbeiten getroffen werden müssten.

Verdi fordert im Rahmen eines sogenannten „Zukunftstarifvertrags Digitalisierung“ neben dem Ausschluss betriebsbedingter Beendigungskündigungen bis Ende 2020 unter anderem eine kollektive Arbeitszeitverkürzung bei geplanten Stellenabbaumaßnahmen mit Teillohnausgleich sowie einen individuellen Rechtsanspruch auf Umwandlung der Sonderzahlungen in Freizeit.

Neben dem Auftakt wurden zwei weitere Verhandlungstermine festgesetzt. Am 5. Mai geht es in Düsseldorf in die zweite und am 2. Juni in Hamburg in die dritte Runde.