Arbeitsvertrag: Streit um Kündigung während der Probezeit

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Die Wahrung von Fristen beschäftigt regelmäßig die Gerichte. So auch in einem Fall einer Lohnnachforderung eines Arbeitnehmers, über den kürzlich das Bundesarbeitsgericht zu entscheiden hatte. mehr ...

„Kein Lohn ohne Arbeit“, heißt ein Grundsatz des Arbeitsrechts. Welche Entlohnung für geleistete Arbeit zu zahlen ist, lässt sich nicht so knapp beantworten. Doch auch hier hilft ein Blick in die Rechtsgrundlagen, wie ein Praxisbuch erklärt. mehr ...

19.11.2015 –

Grundsätzlich kommt es nicht auf den Wert des Gegenstands an, wenn ein Arbeitnehmer in der Firma etwas mitgehen lässt. Ob jedoch eine außerordentliche Kündigung in jedem Fall gerechtfertigt ist, klärt ein Gerichtsurteil. mehr ...