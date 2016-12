Word: Die Tricks mit den Tabellen

19.12.2016 – Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Tabelle in einem Word-Dokument zu erstellen. Dabei ist es in der Regel Geschmacksache, welcher Methode man sich bedient. Am Beispiel von Word 2010 verrät die Redaktion Ihnen die gängigsten Tricks.

Um eine Tabelle in einem Word-Dokument zu erstellen, bedarf es normalerweise mehrerer Mausklicks. Dass man dazu auch den Zahlenblock der Tastatur verwenden und dabei so ganz nebenbei die Breite der Spalten bestimmen kann, dürfte hingegen nur wenigen Computernutzern bekannt sein. Dabei funktioniert die Sache ganz leicht.

Neue Tabelle per Tastatur erstellen

Klicken Sie als erstes mit der Maus auf jene Zeile Ihres Word-Dokuments, in welcher Sie die Tabelle erstellen wollen.

Betätigen Sie nun das Pluszeichen des Zahlenblocks, um danach so viele Minuszeichen einzufügen, wie die erste Spalte breit sein soll. Am Ende der Minuszeichen muss erneut ein Pluszeichen eingefügt werden. Weitere Spalten erstellen Sie nach der gleichen Methode. Die Eingaben für eine vierspaltige Tabelle könnten danach wie folgt aussehen:

+-------+------------------+------------+-------+

Bild: Screenshot Leidigkeit

Wenn Sie nach dem letzten Pluszeichen die Eingabetaste betätigen, wandelt Word die Zeichen in eine Tabellenzeile um.

Weitere Zeilen fügen Sie ein, indem Sie hinter die letzte Spalte Klicken und die Eingabetaste betätigen. Sollte die Tastatur ihres Rechners über keinen Zahlenblock verfügen, so können Sie auch die Plus- und Minustasten der Tastatur verwenden.

Tabelle mit der Maus erstellen

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Screenshot Leidigkeit)

Sie können einem Word-Dokument auch eine Tabelle hinzufügen, indem Sie auf Einfügen > Tabelle klicken.

In dem sich daraufhin öffnenden Fenster können Sie per Mausklick auf die Quadrate die Anzahl der Spalten und Zeilen festlegen. Die Spaltenbreite ist dabei allerdings einheitlich.

Um diese zu verändern, müssen Sie mit der Maus auf die senkrechten Begrenzungslinien zeigen, bis sie ein Symbol mit nach links und rechts zeigenden Pfeilen sehen.

Ziehen Sie dieses Symbol mit festgehaltener linker Maustaste nach links, wenn Sie die Spalte schmaler machen wollen beziehungsweise nach rechts, wenn die Spalte nicht breit genug ist.

Zusätzliche Tricks

Das Fenster Tabelle einfügen bietet aber noch weitere Möglichkeiten. So werden Ihnen zum Beispiel mit einem Mausklick auf Schnelltabellen verschiedene Mustertabellen angeboten.

Durch einen Klick auf Excel-Kalkulationstabelle können Sie direkt eine entsprechende Tabelle in das Word-Dokument einfügen.

Wenn Sie auf Tabelle einfügen klicken, werden Ihnen weitere komfortable Optionen zum Einfügen einer Tabelle angeboten.

Mit einem Mausklick auf Tabelle zeichnen haben Sie schließlich der Möglichkeit, eine Tabelle mithilfe eines Zeichenstifts zu erstellen.

Ein Klick auf Text in Tabelle umwandeln öffnet ein Fenster, das Ihnen die Möglichkeit gibt, zuvor markierten Text Ihren Vorstellungen entsprechend in eine Tabelle umzuwandeln.

Frühere Artikel dieser Serie finden Sie im VersicherungsJournal-Archiv.