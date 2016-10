Windows 10: Wiederherstellungs-Medium erstellen

17.10.2016 – Auch ein guter Computer kann hin und wieder einmal den Geist aufgeben. Damit man ihm für den Fall der Fälle wieder Leben einhauchen kann, bedarf es eines Wiederherstellungs-Mediums. Das kann man bei Nutzung von Windows 10 mit wenigen Mausklicks erstellen.

WERBUNG

Kauft man einen Rechner mit vorinstalliertem Windows 10, so liegt in den meisten Fällen keine DVD des Betriebssystems bei. Stattdessen befindet sich auf der Festplatte lediglich eine in der Regel mit Recover bezeichnete Partition.

Die sollte man unbedingt auf einen USB-Stick kopieren. Denn so hat man in Fällen eines größeren Absturzes des Rechners immer ein Installations- beziehungsweise Reparaturmedium zur Hand.

Schritt für Schritt zum Rettungsmedium

Man kann den „Rettungsstick“ mit wenigen Mausklicks erstellen. Dazu geht man wie folgt vor: Stöpseln Sie am besten als erstes einen leeren, mindestens 16 Gigabyte großen USB-Stick in ihren Rechner. Sollten sich auf dem Stick Daten befinden, welche Sie noch benötigen, sollten Sie sie unbedingt auf einem anderen Laufwerk sichern. Denn die Daten werden im Laufe der Aktion gelöscht.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Screenshot Leidigkeit)

Öffnen Sie als nächstes durch Betätigung der Tastenkombination Windows-Taste / R die Eingabeaufforderung. Dort tippen Sie RecoveryDrive.exe ein, um anschließend auf OK zu klicken.

In dem sich anschließend öffnenden, mit Wiederherstellungslaufwerk erstellen überschriebenen Fenster müssen Sie darauf achten, dass sich in dem Kästchen vor Sichert die Systemdateien auf dem Wiederherstellungslaufwerk ein Häkchen befindet. Falls nicht, müssen Sie es mit einem Mausklick einfügen. Klicken Sie anschließend auf Weiter.

Im nächsten, mit USB Speicherstick auswählen bezeichneten Fenster wird der zuvor von Ihnen angeschlossene USB-Stick angezeigt. Klicken Sie auch hier auf Weiter. Nachdem man den Warnhinweis im folgenden Fenster zur Kenntnis genommen hat, muss man auf Erstellen klicken. Denn dadurch wird der Kopiervorgang ausgelöst.

Beschriften

Der kann übrigens auch bei schnellen Rechnern knapp eine Stunde dauern. Da man den PC während dieser Zeit nicht für andere Aktionen nutzen sollte, sollten die Arbeiten möglichst nicht während der Hauptbürozeiten durchgeführt werden.

Nach Abschluss des Vorgangs klickt man auf Fertigstellen. Danach kann man den USB-Stick entfernen und an einem sicheren Ort aufbewahren.

Damit man später weiß, was sich auf dem Stick befindet und vor allem, dass man ihn nicht für andere Aktionen nutzt, sollte man ihn vorher noch beschriften oder, falls er über eine Öse verfügt, mit einem entsprechenden Anhänger versehen.

Frühere Artikel dieser Serie finden Sie im VersicherungsJournal-Archiv.