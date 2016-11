Windows 10: So deaktiviert man den Cloud-Speicherdienst

28.11.2016 – Beim Start des Microsoft-Betriebssystems Windows 10 wird automatisch der Cloud-Speicherdienst OneDrive aktiviert. Wer den Dienst nicht nutzt, kann das mit wenigen Mausklicks verhindern.

WERBUNG

Sogenannte Cloud-Speicher können sich in bestimmten Situationen als nützlich erweisen. Denn speichert man seine Daten in den „Wolken“, kann man mithilfe eines anderen PCs von jedem Ort aus auf sie zugreifen – auch ohne dafür am eigenen Rechner sitzen zu müssen.

„OneDrive“ wird automatisch aktiviert

Der Speicherdienst von Microsoft nennt sich „OneDrive“. Er wird beim Start des Betriebssystems Windows 10 automatisch aktiviert.

Wer Cloud-Speichern nicht traut oder den Dienst aus anderen Gründen nicht nutzt, kann den Autostart von „OneDrive“ verhindern. Dazu geht man wie folgt vor:

Die Sache mit den Wolken

Bild: Screenshot Leidigkeit

Klicken Sie in der Taskleiste (das ist die mit der Uhr am unteren Bildschirmrand) als erstes mit der rechten Maustaste auf das Symbol mit den Wolken.

Sollte das Symbol nicht angezeigt werden, müssen Sie auf den nach oben zeigenden Pfeil klicken. Denn dann werden die ausgeblendeten Symbole sichtbar.

Autostart verhindern

Nach dem Mausklick auf das Wolkensymbol öffnet sich ein Menü, in welchem Sie auf Einstellungen klicken müssen.

Wechseln Sie anschließend in dem sich öffnenden Fenster zum gleichnamigen Register, sprich zum Register Einstellungen.

Entfernen Sie hier per Mausklick den Haken in dem Kästchen OneDrive beim Anmelden bei Windows automatisch starten.

Mit einem Mausklick auf OK schließen Sie den Vorgang ab. Sie sollten den Rechner anschließend neu starten.

Jederzeit wieder aktivierbar

Sollten Sie „OneDrive“ später doch einmal nutzen wollen, können Sie den Autostart des Programms mit der beschriebenen Methode jederzeit wieder aktivieren.

Weitere Informationen zu „OneDrive“ finden Sie auf dieser Microsoft Internetseite.

Frühere Artikel dieser Serie finden Sie im VersicherungsJournal-Archiv.