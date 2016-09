Windows 10: Der Trick mit den Standardprogrammen

19.9.2016 – Umsteiger auf das Betriebssystem Windows 10 werden feststellen, dass Microsoft standardmäßig die eigenen Programme zur Erledigung bestimmter Aufgaben bevorzugt. Mit ein paar Mausklicks kann man jedoch auch seine bisherige Wunschsoftware für sich arbeiten lassen.

Nicht wenige Nutzer von Windows 10 werden zum Beispiel die alt bewährte Windows Fotoanzeige vermissen und zur Filmwiedergabe auch weiterhin lieber mit beispielsweise dem VLC Media Player als mit dem Windows Mediaplayer arbeiten wollen.

Mit wenigen Mausklicks zum Erfolg

Um den von den Vorgängern von Windows 10 gewohnten Standard wieder herzustellen, bedarf es nur weniger Mausklicks.

Öffnen Sie zunächst mithilfe der Tastenkombination Windows-Taste / I das Einstellungsmenü von Windows 10.

Die Sache mit den Standard-Apps

In der daraufhin angebotenen Auswahl von Möglichkeiten müssen Sie auf System klicken. Klicken Sie anschließend in der am linken Rand befindlichen Liste des nächsten Fensters auf Standard-Apps.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Screenshot Leidigkeit)

Wenn Sie nun im nächsten Fester auf eines der unter Standard-Apps aufgelisteten Symbole wie zum Beispiel Bildanzeige Fotos klicken, öffnet sich eine Liste mit den zur Erledigung der jeweiligen Aufgabe zur Verfügung stehenden Programmen.

An erster Position finden Sie das von Microsoft empfohlene Programm (Empfohlen für Windows 10). Darunter die weiteren Programme, welche alternativ genutzt werden können.

Mit einem Mausklick auf Im Store nach einer App suchen, gelangen Sie zu weiteren kostenlosen aber auch kostenpflichtigen Apps.

Änderungen mit einem Klick zurücknehmen

Sobald Sie sich für eines der Programme per Mausklick entschieden haben, fungiert es ab sofort als Standardprogramm (Standard-App) für die jeweilige Aufgabe.

Sollten Sie mit Ihrer Auswahl nicht zufrieden sein, so können Sie mit einem Klick auf Auf die von Microsoft empfohlenen Standardeinstellungen zurücksetzen sämtliche Änderungen wieder zurücknehmen.

Durch die Auswahl eines anderen Programms können Sie Ihre Entscheidung jedoch auch in einzelnen Bereichen korrigieren.

