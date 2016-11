Wie man Microsoft Edge sicherer macht

14.11.2016 – Das in Windows 10 integrierte Internetzugangs-Programme Edge ist ein Eldorado für Neugierige und Datendiebe. Mithilfe weniger Mausklicks kann man dem jedoch einen Riegel vorschieben.

Welcher Computernutzer liefert Kennwörter schon gerne auf einem Präsentierteller aus? Genau das geschieht aber, wenn man bei der Nutzung von Microsoft Edge nicht höllisch aufpasst. Wer auf mehr Sicherheit, anstatt auf Bequemlichkeit setzt, sollte sich folgender Tricks bedienen:

Speicherung von Passwörtern und Formulareinträgen verhindern

Klicken Sie nach dem Öffnen von Edge zunächst auf die drei Punkte am rechten oberen Bildschirmrand. Klicken Sie anschließend auf Einstellungen und danach auf Erweiterte Einstellungen anzeigen.

Im Bereich Datenschutz und Dienste schieben Sie nun den Regler bei Speichern von Kennwörtern anbieten und Formulareinträge speichern jeweils auf Aus.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Screenshot Leidigkeit)

Sollten Sie bereits Kennwörter gespeichert haben, so können Sie sie nach einem Mausklick auf Meine gespeicherten Kennwörter verwalten löschen.

Der Trick gegen Neugierige

Beim Öffnen von Edge werden häufig genutzte Internetseiten in einer Vorschau angezeigt. Wer verhindern will, dass andere Nutzer des Computers mitbekommen, welche Seiten man bevorzugt besucht hat, muss wie folgt vorgehen:

Öffnen Sie, wie oben beschrieben, erneut das Einstellungsmenü von Edge. Klicken Sie danach im Bereich Microsoft Edge öffnen mit auf den nach unten zeigenden Pfeil, um in der sich daraufhin öffnenden Liste auf Neue Tabseite zu klicken.

Wählen Sie anschließend im Bereich Neue Tabseite öffnen mit den Eintrag Leere Seite aus.

Browserdaten löschen

Um noch mehr gegen neugierige Blicke zu tun, können Sie etwas weiter unten auch noch die Browserdaten löschen und gleichzeitig dafür sorgen, dass sich Edge künftig bestimmte Daten von Anfang an nicht merkt.

Klicken Sie hierzu unter Browserdaten löschen auf Zu löschende Elemente auswählen. In der sich daraufhin öffnenden Liste kennzeichnen Sie per Mausklick in das davor stehende Kästchen jene Daten, die gelöscht werden sollen. Klicken Sie danach auf Löschen.

Wenn Sie anschließend im Bereich Diese Daten nach jeder Sitzung löschen den Schieberegler von Aus auf Ein schieben, werden die Daten künftig nicht mehr gespeichert.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Screenshot Leidigkeit)

Frühere Artikel dieser Serie finden Sie im VersicherungsJournal-Archiv.