Wenn ein Mobiltelefon in eine Ladeschale gelegt wird

14.3.2017 – Nimmt ein Autofahrer sein Mobiltelefon während der Fahrt in die Hand, um es in eine Ladeschale zu legen, so muss er sich nicht den Vorwurf gefallen lassen, das Gerät widerrechtlich genutzt zu haben. Das geht aus einem Urteil des Amtsgerichts Landstuhl vom 6. Februar 2017 hervor (2 OWi 4286 Js 12961/16).

Dem Beschuldigten war vorgeworfen worden, sein Mobiltelefon als Fahrzeugführer während der Fahrt verbotswidrig benutzt zu haben. Er sollte daher wegen eines Verstoßes gegen § 23 Absatz 1a StVO ein Bußgeld bezahlen. Dazu war er jedoch nicht bereit. Der Fall landete daher vor Gericht.

Keine Nutzung im Sinne des Gesetzes?

Dort trug der Mann vor, sein mit einem Freisprechsystem verbundenes Mobiltelefon lediglich von der Frontablage in Richtung Mittelkonsole seines Fahrzeugs bewegt zu haben, um es dort in eine Ladeschale zu stecken.

Dabei habe er weder telefoniert, noch eine andere Funktion des Telefons genutzt. Es liege folglich keine Nutzung im Sinne des Gesetzes beziehungsweise der zahlreichen in derartigen Sachen ergangenen Urteile vor. Er dürfe daher nicht bestraft werden.

Dem stimmte das Landstuhler Amtsgericht zu. Es sprach den Beschuldigten vom Vorwurf der verbotswidrigen Mobiltelefonnutzung frei.

Einfallstor für gesinnungsrechtliche Tendenzen

Bei seiner Entscheidung musste sich das Gericht auf die Einlassungen des Autofahrers stützen. Denn die als Zeugen vernommenen Polizeibeamten, die ihn dabei beobachtet hatten, als er während der Fahrt sein Mobiltelefon in der rechten Hand hielt, hatten keine Erinnerung daran, was er konkret mit dem Gerät gemacht hatte.

Maßgeblich sei aber, dass ein Autofahrer während der Fahrt nachweislich eine Funktion seines Mobiltelefons genutzt haben muss, um bestraft werden zu können. Von einer derartigen Nutzung kann nach Ansicht des Gerichts nicht ausgegangen werden, wenn ein Telefon nur deswegen kurzfristig in die Hand genommen wird, um es in eine Ladeschale zu legen.

Jede andere Auslegung des Gesetzes würde nach Meinung des Gerichts zum Einfallstor gesinnungsrechtlicher Tendenzen führen. Denn das würde bedeuten, dass man Autofahrern, die ihr Telefon kurzfristig in die Hand nehmen, unterstellt, es in widerrechtlicher Weise benutzen zu wollen.

Uneinheitliche Rechtsprechung

Das Oberlandesgericht Oldenburg hatte in einem vergleichbaren Fall im Dezember 2015 zu Lasten eines Beschuldigten entschieden, indem es das Aufladen eines Telefons mit der Nutzung der Funktionen gleichsetzte (VersicherungsJournal 15.1.2016).

„Das ist rechtlich jedoch nicht geboten. Denn mit dem gleichen Argument könnte man auch die Ortsveränderung tatbestandsmäßig erfassen, da ja der neue Ablageort einen einfacheren Zugriff auf das Telefon und seine Funktion böte“ so das Amtsgericht Landstuhl seinerzeit in seinem Urteil.