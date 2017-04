Wenn der Führerschein nur nach einer MPU neuerteilt werden soll

10.4.2017 – Ist einem Verkehrsteilnehmer nach einer einmaligen Trunkenheitsfahrt mit einer Blutalkohol-Konzentration von weniger als 1,6 Promille in einem Strafverfahren die Fahrerlaubnis entzogen worden, so darf die Verwaltungsbehörde die Neuerteilung nicht allein wegen dieses Tatbestandes von der Beibringung eines medizinisch-psychologischen Fahreignungsgutachtens abhängig machen. Das hat das Bundesverwaltungs-Gericht mit Urteil vom 6. April 2017 entschieden (3 C 24.15).

Die bis dahin einschlägig nicht vorbelastete Klägerin war wegen fahrlässiger Trunkenheit im Straßenverkehr verurteilt worden. Ihr wurde gleichzeitig die Fahrerlaubnis entzogen.

Ungerechtfertigtes Verlangen?

Als sie nach Ablauf der Sperrfrist eine Neuerteilung der Fahrerlaubnis beantragte, wurde der Klägerin beschieden, dass sie sich zuvor einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) zu unterziehen und das Gutachten der Verwaltungsbehörde vorzulegen habe.

Diese Auflage hielt die Klägerin für ungerechtfertigt. Denn sie habe sich vor ihrer Trunkenheitsfahrt keines vergleichbaren Vergehens schuldig gemacht. Ihre Blutalkohol-Konzentration habe im Übrigen nur knapp 1,3 Promille betragen. Die Vorlage eines medizinisch-psychologischen Gutachtens würde in der Regel jedoch erst ab einem Wert von 1,6 Promille gefordert.

Anders als die Vorinstanzen schloss sich das Bundesverwaltungs-Gericht der Argumentation der Klägerin an. Nach Ansicht der Richter ist der Klägerin die Fahrerlaubnis auch ohne Vorlage eines für sie positiven medizinisch-psychologischen Gutachtens zur Frage von Alkoholmissbrauch zu erteilen.

Kein eigenständiger Sachgrund

Denn Tatsachen, welche die Annahme eines zukünftigen Alkoholmissbrauchs rechtfertigen würden, habe die Verwaltungsbehörde nicht vorgetragen. Sie würden sich auch nicht aus dem gegen die Klägerin verhängten Strafurteil ergeben.

Im Fall der Klägerin komme daher § 13 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe c FEV (Fahrerlaubnisverordnung) zur Anwendung. Danach kann ohne Hinzutreten weiterer aussagekräftiger Tatsachen erst ab einer Blutalkohol-Konzentration von 1,6 Promille die Anforderung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens gefordert werden.

Denn die strafrechtliche Entziehung einer Fahrerlaubnis wegen Trunkenheit sei für sich gesehen kein eigenständiger, von der 1,6 Promille-Grenze unabhängiger Sachgrund für die Anforderung eines Gutachtens.