Verspätung nach Austausch der Fluggesellschaft

4.7.2017 – Wird ein Flug kurzfristig durch eine andere Fluggesellschaft durchgeführt als von einem Reiseveranstalter bestätigt, so ist das allein kein Grund für Schadenersatzansprüche durch einen Reisenden. Das geht aus einem Urteil des Amtsgerichts München vom 10. November 2016 hervor (261 C 13238/16).

Der Kläger hatte bei dem beklagten Reiseveranstalter für sich und seine Lebensgefährtin eine Reise nach Sri Lanka gebucht. Weder beim Hinflug noch während der Reise selbst hatte es Probleme gegeben.

Kurz vor dem Rückflug nach Frankfurt erfuhr der Kläger durch einen Hinweis auf der Anzeigetafel des Flughafens Colombo, dass der Flug nicht, wie auch der Hinflug, durch Air Berlin, sondern durch Etihad Airways, eine in Abu Dhabi ansässige Fluggesellschaft, durchgeführt werden sollte. Darüber hatte ihn der Reiseveranstalter zu keinem Zeitpunkt informiert.

Verpasster Anschlussflug

Weil die Maschine der arabischen Fluggesellschaft Stunden später in Colombo abhob als mit dem Flugzeug der Air Berlin geplant, verpassten der Kläger und seine Lebensgefährtin den Anschlussflug von Abu Dhabi nach Frankfurt. Dort kamen sie letztlich am 29. Juni 2015 gegen zwei Uhr statt planmäßig am 28. Juni um 13.40 Uhr an.

Zu allem Überfluss war auch noch der Koffer des Klägers verschwunden. Der wurde ihm erst mehrere Tage später per Post zugestellt.

Der Kläger machte den Reiseveranstalter für die Folgen der Verspätung verantwortlich. Er verlangte vom ihm daher eine hundertprozentige Minderung des Reisepreises für einen Tag.

Zusätzlich verlangte er die Zahlung von Schadenersatz. Denn der Rückflug sei nicht – wie von dem Reiseveranstalter bei der Buchung der Reise bestätigt – von einer Fluggesellschaft der Europäischen Gemeinschaft durchgeführt worden. Deshalb sei es ihm nicht möglich gewesen, wegen der Verspätung für sich und seine Lebensgefährtin eine Ausgleichszahlung in Höhe von jeweils 600 Euro im Sinne der Europäischen Fluggastrechte-Verordnung zu fordern.

Hinzunehmende Unannehmlichkeit

Der Reiseveranstalter hielt die Forderung für ungerechtfertigt. Der Fall landete daher vor Gericht. Dort erlitt der Kläger eine Niederlage.

Nach Ansicht des Gerichts hat ein Reisender nach ständiger Rechtsprechung Verspätungen von bis zu vier Stunden als Unannehmlichkeit hinzunehmen, ohne dass ihm deswegen ein Minderungsanspruch gegenüber seinem Reiseveranstalter zusteht.

Für jede weitere Stunde dürfe der Reisepreis um fünf Prozent gemindert werden. Das ergebe im Fall des Klägers einen Betrag von etwas mehr als 60 Euro, der ihm durch den Veranstalter gezahlt werden müsse. Ein Minderungsanspruch wegen der verspäteten Überlassung des Gepäcks bestehe hingegen nicht. Denn dadurch sei die Rückreise nicht beeinträchtigt worden.

Keine Pflichtverletzung

Dem Kläger und seiner Mitreisenden steht nach Ansicht des Gerichts auch kein Schadenersatzanspruch gegen den Reiseveranstalter zu wegen der entgangenen Möglichkeit, Ansprüche nach der Europäischen Fluggastrechte-Verordnung geltend machen zu können.

Denn dass der Rückflug durch eine außereuropäische Fluggesellschaft durchgeführt wurde, habe nicht im Verantwortungsbereich des Reiseveranstalters gelegen. Der Wechsel könne ihm daher nicht als Pflichtverletzung angelastet werden.

Im Übrigen habe die Buchungsbestätigung den Hinweis enthalten, dass „Details und Zeiten“ unverbindlich seien. Der Reiseveranstalter sei daher durchaus dazu berechtigt gewesen, zumutbare Änderungen vorzunehmen. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.