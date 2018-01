Vermittler investierten drei Tage in Weiterbildung

9.1.2018 – Die Brancheninitiative „gut beraten“ hat die Zahlen vom vierten Quartal 2017 und des Jahres 2017 veröffentlicht. Demnach stieg die Zahl der Weiterbildungskonten weiter an, gleichzeitig wurden weniger Schulungen besucht. Das sei offenbar einer unklaren Situation bei der IDD-Umsetzung geschuldet, vermuten die Initiatoren.

Die Brancheninitiative „gut beraten“ hat gestern über die Entwicklung im abgelaufenen Quartal beziehungsweise dem Jahr 2017 berichtet.

Demnach haben die inzwischen 131.443 (plus 6,8 Prozent gegenüber 2016) teilnehmenden Versicherungsvermittler im vergangenen Jahr 3,8 Millionen Unterrichtsstunden in ihre Fortbildung investiert. Dafür bekamen sie eine gleich hohe Zahl an Weiterbildungspunkten gutgeschrieben.

Das sind pro Kontoinhaber 29,4 Unterrichtsstunden, umgerechnet 22,1 Zeitstunden oder fast drei Arbeitstage. Gegenüber dem Vorjahr mit 35 Punkten (VersicherungsJournal 12.1.2017) ist das ein Rückgang um 16 Prozent. Die Zielvorgabe der Initiative von 40 Unterrichtsstunden war zuletzt 2015 mit 40,3 Punkten noch knapp überschritten worden (VersicherungsJournal 18.1.2016).

Den Rückgang sieht die Initiative im Zusammenhang zur Debatte um die europäische Versicherungsvertriebs-Richtlinie IDD, die offenbar zu Verunsicherungen unter den Vermittlern geführt habe (VersicherungsJournal 8.1.2018).

E-Learning-Angebote holen auf

Nach wie vor bevorzugen Versicherungs-Vermittler Präsenzveranstaltungen, wenn sie sich weiterbilden wollen. 57 Prozent der gebuchten Seminare fanden vor Ort statt. Allerdings ging ihre Zahl zurück: Ende 2015 fanden noch 66 Prozent des Unterrichts im Klassenzimmer statt.

Ebenfalls sehr beliebt ist das selbstgesteuerte E-Learning, das im gleichen Zeitraum um sieben Punkte auf 29 Prozent zugenommen hat. Beim E-Learning bestimmt der Lernende selbst, wo und wann er die im Netz bereitgestellten Inhalte aufnehmen will. Sie beinhalten zumeist Kontrollfragen und eingebaute Tests.

Zusammen mit anderen modernen Lernformen wie dem Blended Learning machen alle E-Learning-Varianten gegenwärtig 38 Prozent an allen in „gut beraten“ nachgefragten Angeboten aus.

Mehr Weiterbildungsanbieter

Bei den Inhalten der Weiterbildungen dominieren laut Brancheninitiative Angebote, die die fachliche Kompetenz erhöhen sollen (73 Prozent). Die Rede ist von gesetzlichen Veränderungen ebenso wie von Neuerungen in der Produktwelt sowie von Produktspezifika. Reine Produktschulungen werden nach IDD allerdings wohl nicht mehr als Weiterbildung durchgehen.

Die Zahl der Weiterbildungsanbieter, die als akkreditierte Partner von „gut beraten“ an der Initiative teilnehmen, hat auch 2017 zugenommen. 22 neue Dienstleister und sechs neue Trusted Partner – die das Weiterbildungskonto für den Vermittler anlegen – haben sich im Laufe des Jahres 2017 der Initiative angeschlossen.