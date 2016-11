Stress mit dem Finanzamt wegen Gartenfest für Geschäftsfreunde

1.12.2016 – Lädt ein Unternehmen seine Geschäftsfreunde zu einem Gartenfest ein, so kann es die Kosten in der Regel steuermindernd in seiner Steuererklärung geltend machen. Das hat der Bundesfinanzhof mit einem gestern veröffentlichten Urteil vom 13. Juli 2016 entschieden (VIII R 26/14).

Der Entscheidung lag die Klage einer Anwaltskanzlei zugrunde, die sogenannte „Herrenabende“ im Garten des Wohngrundstücks des namengebenden Partners veranstaltet hatte. Dabei wurden jeweils bis zu 358 Gäste bewirtet.

Die Kosten der Gartenfeste in Höhe von 20.500 beziehungsweise 22.800 Euro machte die Kanzlei als Betriebsausgaben in seiner Steuererklärung geltend.

Ablehnendes Finanzamt

Das Finanzamt verneinte eine Abzugsfähigkeit. Zur Begründung berief es sich auf § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 4 EStG, in dem es heißt: „Die folgenden Betriebsausgaben dürfen den Gewinn nicht mindern: Aufwendungen für Jagd oder Fischerei, für Segeljachten oder Motorjachten sowie für ähnliche Zwecke und für die hiermit zusammenhängenden Bewirtungen.“

Das Amt sah in den Herrenabenden einen ähnlichen Zweck im Sinne des Gesetzes. Es ging nämlich davon aus, dass die Veranstaltungen einen „Eventcharakter“ gehabt hätten, welcher den im Gesetz genannten Beispielen gleichzusetzen sei.

Doch dem wollte sich der Bundesfinanzhof nicht anschließen. Die Richter hoben ein die Klage abweisendes Urteil des zuvor mit dem Fall befassten Finanzgerichts auf und wiesen die Sache an die Vorinstanz zurück.

Reine Annahme reicht nicht aus

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs reicht die reine Annahme, dass die Gartenfeste mit den in § 4 EStG genannten Beispielen gleichzusetzen seien nicht aus, um eine Abzugsfähigkeit der von der Anwaltskanzlei geltend gemachten Kosten als Betriebsausgaben zu verneinen.

Entscheidend sei vielmehr der Nachweis, dass es sich bei den geltend gemachten Aufwendungen um überflüssige und unangemessene Kosten für eine Unterhaltung der Gäste gehandelt habe. Dies könne zum Beispiel wegen eines besonderen Ortes der Veranstaltung oder der Art und Weise der Unterhaltung der Gäste der Fall sein.

Das zu klären ist nun Aufgabe der Vorinstanz. Die muss sich mit der Frage befassen, ob die Art und Durchführung der „Herrenabende“ den Schluss zulässt, dass diese sich von „gewöhnlichen Gartenfesten“ abgehoben und mit der Einladung zu einer Segelregatta oder Jagdgesellschaft vergleichbar waren. Denn nur dann können nach Ansicht des Bundesfinanzhofs die geltend gemachten Kosten nicht als Betriebsausgaben geltend gemacht werden.