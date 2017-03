Stress mit dem Finanzamt wegen Arbeitsraum

29.3.2017 – Aufwendungen für einen in die häusliche Sphäre eingebundenen Raum, der sowohl zur Erzielung von Einnahmen als auch zu privaten Wohnzwecken eingerichtet ist und entsprechend genutzt wird, können steuerrechtlich weder insgesamt noch anteilig als Betriebsausgaben berücksichtigt werden. Das hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 8. September 2016 entschieden (III R 62/11).

WERBUNG

Der als selbstständiger Steuerfachwirt tätige Kläger hatte einen Teil seines Wohnzimmers zum Büro umgewidmet. Dort standen unter anderem zwei Schreibtische sowie Regalschränke, welche er zusammen mit zwei Computern für seine gewerbliche Tätigkeit nutzte. In dem Raum empfing er auch Mandanten. Wegen der offenen Bauweise der Wohnung ragte die Küche in den als Büro genutzten Bereich hinein.

Kein Betriebsstätten-ähnliches Gepräge

Die anteilige Miete sowie die sonstigen anteiligen Kosten für den als Büro deklarierten Teil des Raumes in Höhe von knapp 3.400 Euro machte der Kläger in seiner Steuererklärung als Betriebsausgaben geltend. Das Finanzamt erkannte die Aufwendungen jedoch nicht als Betriebsausgaben an.

Der Kläger zog daher vor Gericht. Dort erlitt er in allen Instanzen eine Niederlage. Nach Ansicht der Richter handelt es sich wegen der Mischnutzung des Wohnzimmers weder um einen zu gewerblichen Zwecken genutzten Raum noch um ein häusliches Arbeitszimmer. Voraussetzung sei nämlich, dass der Raum über ein Betriebsstätten-ähnliches Gepräge verfüge.

Davon könne bei einem unter anderem mit Büromöbeln und einer Küchenzeile ausgestatteten Raum, der wie im Fall des Klägers ausschließlich über einen dem Privatbereich zugehörigen Flur zugänglich ist, nicht ausgegangen werden.

Auch kein häusliches Arbeitszimmer

Daran ändere auch das Vorbringen des Klägers nichts, dass in dem als Büro genutzten Teil Besprechungen mit seinen Mandanten stattfinden würden. Denn ausweislich des Grundrisses der Wohnung müssen diese nach dem Betreten der Wohnung zunächst den Flur, der auch den Zugang zu den privaten Räumlichkeiten, wie etwa dem Schlafzimmer und dem Badezimmer ermöglicht, durchqueren, um in den als Büro genutzten Bereich zu gelangen.

„Damit aber fehlt es an der nach außen erkennbaren Widmung der Räumlichkeit für den Publikumsverkehr und deren leichter Zugänglichkeit für dritte Personen“, so der Bundesfinanzhof.

Unabhängig davon habe der Kläger den Raum nicht nahezu ausschließlich zur Erzielung seiner Einkünfte genutzt, sondern vielmehr mehr als nur untergeordnet auch zu privaten Wohnzwecken. Daher sei der Tatbestandsmerkmal eines häuslichen Arbeitszimmers ebenfalls nicht erfüllt.