Streit um elektronisch übermittelte Berufung

19.10.2016 – Ein an ein Sozialgericht auf elektronischem Weg übermittelter Berufungsschriftsatz entspricht nicht den Schriftform-Erfordernissen, wenn er keine qualifizierte elektronische Signatur enthält. Das hat das Bundessozialgericht mit Urteil vom 12. Oktober 2016 entschieden (B 4 AS 1/16 R).

Nachdem ihre Klage gegen einen Aufhebungs- und Erstattungsbescheid vom Berliner Sozialgericht abgewiesen worden war, legte der Anwalt der Klägerin am letzten Tag der Berufungsfrist Berufung beim Landessozialgericht Berlin-Brandenburg ein.

Fehlende Signatur

Dafür bediente er sich des elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfachs (EGVP) des Gerichts, in welches er die Berufungsschrift als PDF-Datei einstellte. Der Schriftsatz enthielt eine zuvor als Bilddatei eingescannte Unterschrift der Klägerin. Er wurde noch am gleichen Tag durch einen Justizbediensteten ausgedruckt.

Das Landessozialgericht verwarf jedoch die Berufung. Diese sei unzulässig, weil das Dokument keine qualifizierte elektronische Signatur im Sinne des Signaturgesetzes enthalten habe.

Denn die für eine Berufung erforderliche Schriftform sei durch den Ausdruck einer elektronisch übermittelten Datei, welche lediglich eine in das Dokument eingefügte Datei einer zuvor isoliert eingescannten Unterschrift wiedergebe, nicht gewahrt.

Eine Frage der gesetzlichen Voraussetzungen

Dem schlossen sich die in Revision mit dem Fall befassten Richter des Bundessozialgerichts an. Nach ihrer Ansicht hat das Landessozialgericht die Berufung gegen das Urteil des Sozialgerichts Berlin zu Recht als unzulässig verworfen. Denn diese sei innerhalb der Berufungsfrist nicht formgerecht eingelegt worden.

Die Richter stellten zwar nicht in Abrede, dass der durch den Rechtsanwalt der Klägerin elektronisch übermittelte Berufungsschriftsatz noch am gleichen Tag ausgedruckt wurde. Dass allein reicht ihres Erachtens jedoch nicht aus, um die Anforderungen an das für eine Berufung nötige Schriftformerfordernis im Sinne von § 151 Absatz 1 Satz 1 SGG (Sozialgerichtsgesetz) zu erfüllen.

Elektronisch übermittelten Dokumenten sei für ihre Rechtsgültigkeit gemäß § 65a SGG vielmehr zwingend eine qualifizierte elektronische Signatur im Sinne des Signaturgesetzes beizufügen. Dieses gelte unabhängig davon, ob die übermittelte Datei eine Unterschrift enthält oder nicht und auf welche Weise diese gegebenenfalls generiert wurde.

„Denn wenn ein Absender zur Übermittlung eines bestimmenden Schriftsatzes als prozessualen Weg die elektronische Übermittlung eines Dokumentes wählt, sind für die Beurteilung der Formrichtigkeit allein die hierfür vorgesehen gesetzlichen Voraussetzungen maßgebend“, so das Gericht.