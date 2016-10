So schützt man Word-Dokumente mit sensiblem Inhalt

31.10.2016 – Es gibt Word-Dokumente, deren Inhalt so brisant ist, dass man nur selber einen Zugriff darauf haben will. Um sie vor neugierigen Blicken zu schützen, gibt es einen einfachen Trick.

In Büros, in denen gleich mehrere Personen Zugriff auf ein und den selben Rechner haben, kann es sinnvoll sein, bestimmte Word-Dateien vor neugierigen Blicken oder vor ungewollten Änderungen zu schützen.

Kennwortschutz

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Screenshot Leidigkeit)

Am einfachsten geht das mit einem Kennwort. Um den Schutz einzurichten, geht man am Beispiel von Word 2010 wie folgt vor: Speichern Sie das zu schützende Dokument zunächst ab. Klicken Sie anschließend auf Datei > Informationen > Dokument schützen. Daraufhin öffnet sich ein Menü, in welchem Sie auf Mit Kennwort verschlüsseln klicken müssen.

In dem nächsten mit Dokument verschlüsseln überschriebenen Fenster können Sie unter Inhalt dieser Datei verschlüsseln ein beliebiges Kennwort eingeben. Nehmen Sie den darunter stehenden Warnhinweis ernst. Denn wenn Sie das Kennwort vergessen, besteht keine Chance, das Dokument wieder zu öffnen.

Klicken Sie anschließend auf OK. Daraufhin öffnet sich ein mit Kennwort bestätigen überschriebenes Fenster, in welchem Sie das soeben eingegebene Kennwort abermals eintippen müssen. Schließen Sie auch dieses Fenster mit einem Mausklick auf OK. Anschließend speichern Sie die Datei.

Wenn Sie sie schließen und später erneut aufrufen wollen, so geht das nur, wenn Sie in einem sich öffnenden Fenster das Kennwort eingeben.

Schutz entfernen

Man kann den Kennwortschutz auch wieder entfernen. Dazu müssen Sie das Dokument zunächst mithilfe des Kennworts öffnen. Klicken Sie anschließend auf Datei > Informationen > Dokument schützen > Mit Kennwort verschlüsseln.

In dem sich daraufhin öffnenden Fenster entfernen Sie das mit Punkten gekennzeichnete Kennwort. Klicken Sie anschließend auf OK und speichern Sie das Dokument. Es lässt sich künftig wieder ganz normal öffnen.

Frühere Artikel dieser Serie finden Sie im VersicherungsJournal-Archiv.