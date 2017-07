Sind Sie auf Lob von Kunden vorbereitet?

21.7.2017 – Wie Unternehmen auf begeisterte Kunden reagieren, wollte die Corporate Grassroots Factory herausfinden und hat 100 Unternehmen auf ihren Umgang mit Fanpost getestet. Das Ergebnis ist aus Sicht der Unternehmensberater bescheiden: Die wenigsten haben die Chance beim Schopf gepackt und die Fans eingebunden.

„Fast alle Unternehmen kümmern sich um ein gutes Beschwerde-Management. Doch auf den Umgang mit Fans und Komplimenten sind sie kaum vorbereitet“, sagt Kommunikationsberaterin Michaela Mojzis-Böhm von der „Corporate Grassroots Factory“ (Sprache am Markt GmbH).

Als Beleg dafür sieht die Corporate Grassroots Factory einen Test, den die Unternehmensberatung im ersten Halbjahr 2017 durchgeführt hat: Sie hat 100 Unternehmen „aller Größen und Branchen“ in Österreich und Deutschland elektronische Fanpost geschickt, um zu sehen, wie die Firmen reagieren.

An dem Test haben Freiwillige mitgewirkt, die authentische Fans der jeweiligen Unternehmen oder einzelner Produkte sind, betont Corporate Grassroots Factory. Zudem haben die Fans in ihren Briefen auch gefragt, was sie unentgeltlich Gutes für das Unternehmen tun können.

Der Großteil „involviert“ Fans nicht

Das Ergebnis fällt für die Tester eher ernüchternd aus. Ein Viertel der Unternehmen zeigte kein Interesse: Die eine Hälfte davon antwortete überhaupt nicht, die andere gab ihrem Fan „mit Antworten wie ‚Sie müssen uns nichts Gutes tun‘ das Gefühl, unwichtig und eher lästig zu sein“.

Die Mehrheit (55 Prozent) beließ es dabei, sich für das Lob zu bedanken. Weitere 15 Prozent zeigten sich für einen weiteren Dialog offen. „Nur fünf Prozent sind wirklich fit für Fans: Sie bieten Aktionen für Unterstützer an und öffnen die Tür für Engagement“, so die Unternehmensberater.

Auffällig sei, dass nur sieben Prozent der Unternehmen den Absender zur Mitwirkung in Social Media eingeladen haben. „Wir sind überrascht, wie wenig Unternehmen da konsequent ‚online‘ denken und um Beiträge, Testimonials oder Bewertungen bitten. Das wäre eigentlich das Minimum an Fan-Mobilisierung“, meint Karin Volbracht von der Corporate Grassroots Factory.

Ergebnis des „Fan-Fitness-Tests“ „Fan- Fitness“ Anteil Art der Reaktion Beispiel-Reaktion Keine 25 % Desinteresse, gar keine Antwort, Textbaustein oder frustrierende Antwort „Sie müssen uns nichts Gutes tun.“ Wenig 55 % Herzliches Dankeschön, eventuell unspezifische Bitte um Empfehlung, Geschenk/Gutschein – keine weitere Interaktion „Solange es Leser wie Sie gibt, geht es unserer Zeitung gut“ „Auf dem Sprung“ 15 % Erste Ideen für Engagement, Interesse am Fan, Rückfrage, Dialog „Wir fühlen uns geehrt! Was kommt Ihnen denn da in den Sinn?“ „Mach mit“ 5 % Offene Türen für Fans mit verschiedenen Möglichkeiten für Engagement „Mit diesem Link kommen Sie in unsere Community. Wir freuen uns auf Ihr Engagement!“

Verpasste Chance

Fit für Fans sei ein Unternehmen dann, wenn es auf Komplimente und Lob mit Aktionsmöglichkeiten für die Unterstützer reagiert, heißt es von der Corporate Grassroot Factory. Ein reines Dankeschön oder ein „Weiter so“ reiche nicht aus, um Menschen zu aktivieren. „Gar keine Reaktion, ein Ticket zum Bearbeitungsstatus oder ein liebloser Textbaustein zerstören Engagement schon im Keim.“

Fazit: Viele Unternehmen gäben sich zwar Mühe in der Reaktion auf Beschwerden, verpassten aber bei Lob „die kostbare Chance, Fans und deren Engagement sinnvoll zu integrieren“.

Dabei seien begeisterte Kunden und treue Fans „in guten und in schlechten Zeiten eine wichtige Ressource“: Wenn ein Unternehmen die Chancen durch einen herzlichen Dialog mit Fans und Unterstützern erkenne, könne dieser Fan-Club „gezielt Glaubwürdigkeit, Sichtbarkeit und tatkräftige Energie für besondere Anliegen und Projekte geben“.

Weitere Informationen zum Test und den Bericht zum Herunterladen sind auf dieser Webseite zu finden.