Rechtsstreit um Abschleppkosten

19.9.2016 – Eine Vorlaufzeit von 48 Stunden zwischen dem Aufstellen mobiler Halteverbotsschilder und dem Abschleppen eines ursprünglich rechtmäßig abgestellten Fahrzeugs ist ausreichend, um den für das Fahrzeug Verantwortlichen mit den Abschleppkosten belasten zu können. Das hat das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen mit Urteil vom 13. September 2016 entschieden (5 A 470/14).

Die Klägerin hatte ihren Personenkraftwagen am 19. August 2013 in Düsseldorf in einer Straße abgestellt, in welcher das Parken uneingeschränkt erlaubt war. Wenige Stunden später flog sie in Urlaub.

Böse Überraschung

Nach Rückkehr aus den Ferien fand sie ihr Auto nicht mehr vor. Denn es war auf Veranlassung der Ordnungsbehörde in der Zwischenzeit abgeschleppt und an eine andere Stelle verbracht worden.

Wie sich herausstellte, hatte ein Umzugsunternehmen einen Tag nach dem Abflug der Klägerin in dem Bereich, in welchem ihr Pkw stand, mobile Halteverbotsschilder aufgestellt. Mit diesen wurde ab dem 23. August, 7 Uhr eine ganztägige Halteverbotszone eingerichtet.

Weil das Fahrzeug den Umzug behinderte, veranlasste die Ordnungsbehörde am Nachmittag des 23.8. den Umsetzvorgang.

Unverhältnismäßig?

Die Kosten dafür sollte die Klägerin bezahlen. Das hielt sie jedoch für unverhältnismäßig. Denn sie habe nichts von dem Umzug und der wenige Tage später geltenden mobilen Halteverbotszone wissen können.

Das wurde zwar weder von dem in erster Instanz mit dem Fall befassten Düsseldorfer Verwaltungsgericht noch von dem von der Klägerin in Berufung angerufenen Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen bestritten. Die Richter beider Instanzen wiesen die Klage gleichwohl als unbegründet zurück.

Nach Ansicht der Gerichte steht dem Umstand, dass Halteverbotsschilder erst nach dem regelgerechten Abstellen eines Fahrzeugs aufgestellt werden, in der Regel nicht entgegen, dass der Halter eines danach umgesetzten Autos unter bestimmten Umständen für die Abschleppkosten zur Kasse gebeten werden kann.

48-Stunden-Frist

Voraussetzung sei lediglich, dass zwischen dem Aufstellen der Schilder und dem Abschleppvorgang eine Frist von 48 Stunden verstrichen sein muss.

„Denn angesichts der vielfältigen Anforderungen, die insbesondere unter den heutigen großstädtischen Bedingungen in straßenverkehrs-rechtlicher und sonstiger Hinsicht an den Straßenraum gestellt würden, ist eine wesentliche Einschränkung der Effizienz der Gefahrenabwehr zu befürchten, wenn die Vorlaufzeit auf mehr als 48 Stunden bemessen würde“, so das Oberverwaltungsgericht.

Die Richter hielten es für zumutbar, dass ein Dauerparker innerhalb der genannten Frist kontrollieren oder kontrollieren lassen muss, ob dort in der Zwischenzeit eine Halteverbotszone eingerichtet wurde.

Vergleichbarer Fall

Das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße hatte sich Anfang des vorigen Jahres mit einem vergleichbaren Fall zu befassen. Die Richter waren der Ansicht, dass nachträglich aufgestellten Verkehrszeichen rein rechtlich auch gegenüber dem sich auf Reisen befindlichen Halter des abgeschleppten Fahrzeugs bekannt gemacht worden seien.

Darauf, ob er zum Zeitpunkt des Aufstellens oder an den Tagen danach anwesend war oder nicht, komme es nicht an. „Denn Verkehrszeichen wirken gegenüber jedem, auch dem Kläger, gleichgültig, ob er das Verkehrszeichen tatsächlich wahrgenommen hat oder nicht“, so das Neustadter Verwaltungsgericht.

Den Vorwurf des Klägers, dass es unverhältnismäßig sei, ihn mit den Abschleppkosten zu belasten, hielt das Gericht für unbegründet. Denn es gebe keinen Vertrauensschutz dafür, dass ein zunächst rechtmäßiges Dauerparken an einer bestimmten Stelle unbegrenzt erlaubt bleibe (VersicherungsJournal 6.2.2015).