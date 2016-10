PC-Bildschirm und Blendung: So schont man die Augen

10.10.2016 – Verfügt man über einen sonnigen Computerarbeitsplatz, so kann einem derzeit die tief stehende Herbstsonne das Leben erschweren. Dabei gibt es einen einfachen Trick, um der Blendung Herr zu werden.

Sonnige Arbeitsplätze sind an sich etwas Schönes. Es ist allerdings schlecht, wenn man bei Sonneneinstrahlung auf einem möglicherweise zu allem Überfluss auch noch glänzenden PC-Bildschirm kaum noch etwas erkennen kann.

Hilfreiche Tastenkombination

Um auch bei Sonnenschein blendfrei arbeiten zu können, muss man jedoch nicht sein Büro verdunkeln oder aufwändig die Kontrastverhältnisse des Monitors verändern. Mit einer einfachen Tastenkombination bekommt man das Problem auch auf andere Weise in den Griff.

Dazu betätigt man die Tastenkombination Alt / linke Umschalttaste für die Großschreibung / Druck. Die linke Umschalttaste zu nutzen ist von elementarer Bedeutung. Denn mit der rechten Umschalttaste funktioniert der Trick nicht!

Den folgenden Hinweis muss man mit einem Mausklick auf Ja (Windows 10) beziehungsweise OK (Windows 7 und älter) bestätigen.

Weiß auf schwarzem Grund

Danach erscheinen sämtliche Schriften in weiß auf einem schwarzen Hintergrund. Dieser eigentlich für Fehlsichtige gedachte Modus sieht nicht unbedingt toll aus. Er erleichtert unter den beschriebenen Bedingungen aber enorm das Arbeiten.

Will man zu dem gewohnten Modus zurückkehren, muss man lediglich die gleiche Tastenkombination betätigen.

Veränderter Desktophintergrund

Bei der Rückkehr zum vorherigen Modus kann es insbesondere unter Windows 10 passieren, dass ein anderes Hintergrundbild angezeigt wird als vor der Aktion.

Will man weiterhin das bisherige Bild verwenden, so muss man mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Computerdesktops klicken. In dem sich daraufhin öffnenden Menü klickt man auf Anpassen.

Hier kann man unter Bild auswählen zu dem gewohnten Hintergrund zurückkehren.

