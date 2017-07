Oberstes Gericht urteilt über Tastenspione

28.7.2017 – Mit Hilfe eines Tastenspions (Keylogger) gewonnene Daten dürfen nur dann zulasten eines Beschäftigten verwendet werden, wenn gegen ihn ein durch konkrete Tatsachen begründeter Verdacht besteht, eine Straftat oder eine andere schwerwiegende Pflichtverletzung begangen zu haben. Das hat das Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 27. Juli 2017 entschieden (2 AZR 681/16).

Der Kläger war seit 2011 als „Web-Entwickler“ für seinen Arbeitgeber tätig. Im Zusammenhang mit der Freigabe eines Netzwerkes teilte der Arbeitgeber seinen Beschäftigten im April 2015 mit, dass der gesamte Internetdatenverkehr sowie die Benutzung des betrieblichen Computersystems mit Hilfe eines sogenannten Software-Keyloggers überwacht werde. Es würden außerdem regelmäßig Bildschirmfotos gefertigt.

Vorwurf der privaten Nutzung

Nachdem der Arbeitgeber einige Zeit später die so gewonnenen Daten ausgewertet hatte, wurde dem Kläger vorgeworfen, seinen Dienstcomputer während seiner Arbeitszeit auch privat genutzt zu haben. Auf schriftliche Nachfrage räumte er ein, nur in geringem Umfang und in der Regel in seinen Pausen ein Computerspiel programmiert und den E-Mail-Verkehr für die Firma seines Vaters abgewickelt zu haben.

Das mit Hilfe des Tastenspions erfasste Datenmaterial ergab jedoch, dass der Kläger in erheblichem Umfang Privattätigkeiten an seinem Arbeitsplatz erledigt hatte. Ihm wurde daher fristlos, hilfsweise ordentlich gekündigt.

Verstoß gegen das Bundesdatenschutz-Gesetz

In seiner daraufhin eingereichten Kündigungsschutzklage trug der Kläger vor, dass die von ihm schriftlich zugegebene private Nutzung seines Dienstcomputers nicht dazu ausreichen würde, ihn entlassen zu können. Er hätte vielmehr vorher abgemahnt werden müssen.

Im Übrigen stelle die Überwachung durch den Software-Keylogger einen Verstoß gegen das Bundesdatenschutzgesetz dar. So gewonnene Erkenntnisse dürften daher nicht gegen ihn verwendet werden.

Dieser Argumentation schlossen sich sowohl die Vorinstanzen als auch das Bundesarbeitsgericht an. Die Gerichte gaben der Kündigungsschutzklage statt.

Verstoß gegen das Grundgesetz

Nach Überzeugung der Richter durften zudem die durch den Keylogger gewonnenen Erkenntnisse über die privaten Tätigkeiten des Klägers nicht in dem Kündigungsschutz-Verfahren verwertet werden.

Denn der Arbeitgeber habe durch den Einsatz des Tastenspions das als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts gewährleistete Recht des Klägers auf informationelle Selbstbestimmung im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 GG verletzt.

Die Gewinnung der Informationen sei im Übrigen auch nicht im Sinne von § 32 Absatz 1 BDSG zulässig gewesen. Denn der Arbeitgeber habe bei dem Einsatz des Tastenspions gegenüber dem Kläger weder einen auf Tatsachen beruhenden Verdacht einer Straftat, noch einer anderen schwerwiegenden Pflichtverletzung gehabt. Die von ihm ins Blaue hinein veranlasste Maßnahme sei folglich unverhältnismäßig gewesen.

Die Kündigung des Klägers sei auch nicht wegen der Verstöße, die dieser eingeräumt hat, zulässig gewesen. Denn dazu hätte es zuvor einer Abmahnung bedurft.