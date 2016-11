Nie mehr Stress mit der Zwischenablage

7.11.2016 – „Ditto“ heißt ein kostenloses Werkzeug, mit dem die Windows-Zwischenablage erweitert werden kann. Dank einfacher Bedienung erleichtert Ditto die tägliche Arbeit am Computer.

WERBUNG

Wer häufiger etwas kopieren muss, um es zum Beispiel in ein Word-Dokument einzufügen, hat ein Problem. Denn die Windows-Zwischenablage bietet standardmäßig nur Platz für ein Element.

Beim nächsten Kopiervorgang wird das in der Zwischenablage befindliche Element durch das neue ersetzt. Man muss es also erneut kopieren, wenn man es später in ein anderes Dokument einfügen will.

Noch schlimmer wird es, wenn der Rechner heruntergefahren wird. Denn dann wird die gesamte Zwischenablage automatisch gelöscht.

Jederzeit abrufbar

Wer sich diesen Stress ersparen will, trifft mit der kostenlosen Software Ditto die richtige Wahl. Dort abgelegte Elemente werden beliebig lange aufbewahrt und können so jederzeit abgerufen werden.

Ditto kann man von dieser Internetseite des Online-Informationsdienstes Heise herunterladen und installieren. Achten Sie darauf, die für Ihr Betriebssystem richtige Version auszuwählen. Der Installationsprozess selbst ist selbsterklärend.

Nach der Installation sollte sich die Software automatisch in der Taskleiste (das ist die mit der Uhr am unteren Bildschirmrand) einnisten und das durch ein neues Symbol anzeigen. Sollte das nicht klappen, kann man dem bei Nutzung von Windows 10 durch Mausklicks auf das Windows-Symbol > Zuletzt hinzugefügt > Ditto abhelfen.

Klickt man anschließend mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol, so muss man nach einem Mausklick auf Mehr nur noch auf An Taskleiste anheften klicken.

Bild: Screenshot Leidigkeit

Ein Blick in die Grundeinstellungen

Bevor man Ditto das erste Mal nutzt, sollte man durch einen rechten Mausklick auf das Symbol in der Taskleiste sowie einem Klick auf Optionen einen Blick in die Grundeinstellungen werfen.

Denn es empfiehlt sich, im Register Allgemein hinter Höchstzahl zu speichernder Einträge einen Wert von deutlich unter 100 einzutragen. Denn sonst wird die Datenbank schnell zu umfangreich.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Screenshot Leidigkeit)

Von nun an wird alles, was man kopiert, sei es aus einer auf dem Rechner befindlichen Datei oder aus dem Internet, in der Ditto-Zwischenablage gespeichert.

Um darauf zuzugreifen muss man entweder auf das Ditto-Symbol in der Taskleiste klicken oder die Tastenkombination Strg > ö betätigen. Daraufhin öffnet sich eine Liste, in welcher man das benötige Element mit einem Mausklick markieren und anschließend mit der Tastenkombination Strg > C kopieren kann. Danach kann man es mit der Tastenkombination Strg > V in ein beliebiges Dokument einfügen.

Ziehen und ablegen

Hat man das Dokument, in welches das Element eingefügt werden soll, bereits geöffnet, kann man es auch mit „ziehen und ablegen“ (drag and drop) direkt an der passenden Stelle platzieren.

Ist die Liste der in Ditto gespeicherten Elemente umfangreicher, so bietet es sich an, über die am unteren Rand des Ditto-Fensters befindlichen Suchleiste gezielt nach Einträgen zu fahnden.

Nicht mehr benötigte Elemente kann man übrigens jederzeit mithilfe eines Mausklicks auf den Eintrag und einer anschließenden Betätigung der Entf-Taste aus der Liste entfernen.

Frühere Artikel dieser Serie finden Sie im VersicherungsJournal-Archiv.