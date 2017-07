Kundengeschenke können teuer werden

31.7.2017 – Bei der Berechnung der Höhe der steuerrechtlichen Freigrenze für Geschenke an Geschäftspartner ist auch die Pauschalsteuer zu berücksichtigen. Diese übernimmt der Schenkende, damit das Geschenk bei dem Beschenkten nicht zu einer einkommensteuer-pflichtigen Einnahme führt. Das hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 30. März 2017 entschieden (IV R 13/14).

Geschenke unter Geschäftspartnern, zum Beispiel in Form von Einladungen zu sportlichen und kulturellen Veranstaltungen, sind im Wirtschaftsleben üblich. Der Sinn solcher Geschenke besteht in der Regel darin, die Geschäftsbeziehungen zu fördern oder Neukunden zu gewinnen.

Weil derartige Gaben beim Empfänger zu steuerpflichtigen Einnahmen führen können, wird der Zweck des Geschenks gegebenenfalls vereitelt, zumindest aber verwässert. Es ist daher möglich, dass der Schenkende die auf das Geschenk entfallende Einkommensteuer übernimmt. Das Finanzamt erhebt in derartigen Fällen einen Pauschalsteuersatz von 30 Prozent.

Die Sache mit den Freikarten

In dem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall hatte der Kläger an Geschäftspartner in größerem Umfang Freikarten für ein Konzert verteilt. Soweit diesen dadurch steuerpflichtige Einnahmen zugeflossen waren, hatte der Kläger pauschale Einkommensteuer an das Finanzamt abgeführt.

Die großzügigen Gaben selbst, sprich die Kosten für die Freikarten, machte der Kläger als Betriebsausgaben gegenüber dem Finanzamt geltend. Das wollte bei dem Geschäft nicht mitspielen. Denn der Wert der einzelnen Geschenke habe den für einen Betriebsausgabenabzug maximal anzuerkennenden Freibetrag von 35 Euro pro Empfänger und Wirtschaftsjahr überschritten.

Das wurde von dem Kläger bestritten. Er zog daher gegen die Entscheidung des Finanzamts bis vor den Bundesfinanzhof. Der wies seine Klage als unbegründet zurück.

Weiteres Geschenk

Selbst wenn, wie vom Kläger behauptet, der Wert einer Freikarte nicht den Freibetrag von 35 Euro überschritten habe, ist nach Ansicht des Bundesfinanzhofs zu berücksichtigen, dass dieser Betrag durch die vom Kläger übernommene pauschale Einkommensteuer überschritten wurde. Denn die sei als weiteres Geschenk zu betrachten. Sie teile daher steuerrechtlich das Schicksal des Geschenkes.

„Ein Betriebsausgabenabzug kommt danach nicht in Betracht, wenn der Wert des Geschenks und die dafür anfallende Pauschalsteuer insgesamt 35 Euro übersteigen“, so der Bundesfinanzhof. Damit sei das Abzugsverbot auch dann anzuwenden, wenn diese Betragsgrenze erst aufgrund der Höhe der Pauschalsteuer überschritten werde.

Sinn des Abzugsverbots bei Beträgen von mehr als 35 Euro sei es, zu verhindern, dass ein unangemessen hoher Repräsentationsaufwand von einem Steuerpflichtigen auf die Allgemeinheit abgewälzt werde.