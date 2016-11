Homepage  Abmahnung wegen Kleinigkeit

23.11.2016 – Eine fehlende Datenschutzerklärung auf einem Online-Kontakt-Formular eines Unternehmens ist kein erheblicher Wettbewerbsverstoß, der eine Abmahnung durch einen Mitbewerber rechtfertig. Das hat das Landgericht Berlin mit Urteil vom 4. Februar 2016 entschieden (52 O 394/15).

Ein Immobilienmakler hatte auf der Internetseite eines Mitbewerbers in einem Kontaktformular einen Fehler entdeckt. Es war nämlich unterlassen worden, die Nutzer zu Beginn des Nutzungsvorgangs über Art, Umfang und Zweck der Erhebung ihrer personenbezogenen Daten und deren Verwendung aufzuklären.

Verstoß gegen das Telemediengesetz

Darin sah der Makler einen Verstoß gegen § 13 TMG (Telemediengesetz). Er forderte den Mitbewerber daher mittels eines anwaltlichen Schreibens zur Abgabe einer strafbewährten Unterlassungserklärung auf. Da dieser keinen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht erkennen konnte, lehnte er das Ansinnen ab.

Der Immobilienmakler zog daher gegen seinen Konkurrenten vor Gericht. Das gab seinem Ansinnen statt und setzte für jeden Fall der Zuwiderhandlung ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro, ersatzweise Ordnungshaft, fest.

Doch dem wollte sich das in zweiter Instanz mit dem Fall befasste Berliner Landgericht nicht anschließen. Es hob die einstweilige Verfügung der Vorinstanz auf und wies gleichzeitig den Antrag auf ihren Erlass zurück.

Fehlende wettbewerbsrechtliche Relevanz

Das Gericht schloss sich der Rechtsauffassung des abgemahnten Maklers an, dass das Datenschutzrecht nur den Schutz von Individuen, nicht aber das von Wettbewerbern regelt. Unabhängig davon habe der dem Makler vorgeworfene Verstoß wettbewerbsrechtlich keine Relevanz.

Eine Abmahnung habe daher allenfalls durch einen Verwender des Online-Formulars, nicht aber durch einen Mitbewerber erfolgen können. Denn das durch das Telemediengesetz umgesetzte Recht regele ausdrücklich keine Belange des Wettbewerbs, sondern allein die individuellen Rechte der Nutzer einer Internetseite.

Dem entspreche auch die Intention des Gesetzgebers. Die in § 13 Absatz 1 des Telemediengesetzes auferlegte Informationspflicht solle nämlich konkret gewährleisten, dass der Nutzer sich einen umfassenden Überblick über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten verschaffen kann.

Keine spürbaren Auswirkungen

Im Übrigen sei durch die fehlende Aufklärung der Nutzer des Kontaktformulars keine spürbare Auswirkung auf die Mitbewerber des abgemahnten Immobilienmaklers ersichtlich. „Denn es handelt sich nicht um eine Datenerhebung zum Zwecke der Werbung, sondern lediglich um die Angabe des Namens und einer E-Mail-Anschrift, welche allein dazu dient, mit der Antragsgegnerin über das von ihr zur Verfügung gestellte Kontaktformular mit dieser Kontakt aufzunehmen.

Dies könnte ein Interessent ebenso per Telefonanruf tun oder durch eine von ihm selbst an die angegebene E-Mail-Adresse der Antragsgegnerin gesandte E-Mail tun“, heißt es dazu in der Begründung des Berliner Landgerichts.

Nach Ansicht der Richter wird ein Mitbewerber des abgemahnten Maklers im Übrigen nur dadurch tangiert, dass dieser Daten eines potenziellen Kunden erhält. Er werde aber nicht dadurch tangiert, auf welche Weise der potenzielle Kunde mit ihm Kontakt aufnimmt und dabei dessen angegebene Daten gespeichert werden, ohne den Nutzer zuvor darauf hinzuweisen.