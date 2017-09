Ergebnisse von Vergleichsanbietern oft fehlerhaft

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Eine neue Studie beschäftigt sich mit Anbietern von Tarifvergleichen. Welche Erfahrungen Makler in der täglichen Arbeit damit machen und was von Vergleichern und Versicherern erwartet wird. (Bild: Deutsche-Versicherungsboerse.de) mehr ...

7.6.2017 –

In einer aktuellen Untersuchung wurde der Markenwert von Unternehmen ermittelt. In der Kategorie Versicherer landete auch ein deutscher und zwei weitere europäische Versicherer in der Spitzengruppe. (Bild: Wichert) mehr ...