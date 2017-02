BFH modifiziert Rechtsprechung zur Firmenwagennutzung

16.2.2017 – Erfolgt die Besteuerung des geldwerten Vorteils für die private Nutzung eines Firmenfahrzeugs pauschal auf Basis der sogenannten Ein-Prozent-Regelung, so mindern Zuzahlungen des Arbeitnehmers, beispielsweise in Form der Übernahme der Kraftstoffkosten, die Höhe seiner steuerlichen Belastung. Das hat der Bundesfinanzhof mit einem gestern veröffentlichten Urteil vom 30. November 2016 entschieden (VI R 2/15).

Geklagt hatte ein Arbeitnehmer, dem von seinem Arbeitgeber ein Dienstwagen überlassen worden war, den er auch privat nutzen durfte. Der geldwerte Vorteil für die private Nutzung wurde auf Basis der sogenannten Ein-Prozent-Regelung versteuert. Grundlage hierfür war der Bruttolistenpreis des Fahrzeugs in Höhe von 6.300 Euro.

Übernahme der Kraftstoffkosten

Mit dem Arbeitgeber des Klägers bestand jedoch eine Vereinbarung, nach der er sämtliche Kraftstoffkosten für das Fahrzeug zu zahlen hatte. Lediglich die übrigen Kosten wurden von dem Arbeitgeber übernommen.

Im Streitjahr hatte der Kläger 5.600 Euro für Kraftstoff aufgewendet. Diese Kosten machte er gegenüber dem Finanzamt als Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit geltend. Für den Vorteil aus der privaten Nutzung des Dienstfahrzeuges wären so lediglich noch 700 Euro zu Lasten des Klägers zu berücksichtigen gewesen.

Das Finanzamt lehnte jedoch die steuermindernde Anerkennung der Kraftstoffkosten ab. Dabei berief es sich auf die bisherige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs. Danach konnten von einem Arbeitnehmer übernommene Kosten für seinen Dienstwagen nicht steuerlich berücksichtigt werden, wenn der Vorteil für die private Nutzung anstelle der Fahrtenbuchmethode pauschal nach der Ein-Prozent-Regelung bemessen wird.

Korrektur der bisherigen Rechtsprechung

Diese Rechtsprechung hat der Bundesfinanzhof mit seiner aktuellen Entscheidung zu Gunsten der Steuerpflichtigen modifiziert. Er gab der Klage des Arbeitnehmers ebenso wie die Vorinstanz statt.

„Leistet der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber für die außerdienstliche Nutzung eines Dienstwagens ein Nutzungsentgelt, so mindert dies den Wert des geldwerten Vorteils aus der Nutzungsüberlassung. Ebenso ist es, wenn der Arbeitnehmer im Rahmen der privaten Nutzung einzelne individuelle Kosten, wie etwa die Kosten für den Kraftstoff des betrieblichen Fahrzeugs, trägt“, so das Gericht.

Dem stehe der Umstand, dass der geldwerte Vorteil aus der Kfz-Überlassung nach der Ein-Prozent-Regelung ermittelt worden sei, im Gegensatz zur bisherigen Rechtsprechung nicht mehr entgegen.

Bei null Euro ist Schluss

Es dürfe steuerrechtlich allerdings kein geldwerter Nachteil aus der Überlassung eines Dienstwagens zur Privatnutzung entstehen. Dies auch dann nicht, wenn die Eigenleistungen des Arbeitnehmers den Wert der privaten Dienstwagennutzung und der Nutzung des Fahrzeugs zu Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte übersteigen.

Mit anderen Worten: Der geldwerte Vorteil aus der Dienstwagenüberlassung durch Zuzahlungen des Arbeitnehmers darf höchstens bis zu einem Betrag von null Euro gemindert werden.

Das musste ein zweiter Kläger erfahren, dessen Revision gegen ein seine Klage abweisendes Urteil der Vorinstanz vom Bundesfinanzhof als unbegründet zurückgewiesen wurde. In diesem Fall hatte ein Arbeitnehmer für die Privatnutzung seines Dienstwagens an seinen Arbeitgeber ein Nutzungsentgelt von rund 6.000 Euro pro Jahr gezahlt. Dieser Betrag übertraf die in seinem Fall nach der Fahrtenbuchmethode ermittelte Summe um gut 1.500 Euro.

Dem Kläger wurde sowohl von der Vorinstanz als auch vom Bundesfinanzhof trotz allem verwehrt, die Differenz in seiner Einkommensteuer-Erklärung bei seinen Arbeitnehmereinkünften steuermindernd geltend zu machen (Urteil vom 30. November 2016; VI R 49/14).