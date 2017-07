26.7.2017 – Ein Fahrzeug, das so geparkt wird, dass eine Engstelle entsteht, darf auch dann abgeschleppt werden, wenn dort kein Halteverbot besteht und die Stelle von Personenkraftwagen passiert werden kann. Das geht aus einem Urteil des Verwaltungsgerichts Koblenz vom 14. Juli 2017 hervor (5 K 520/17.KO).

WERBUNG

Die Klägerin hatte ihren Personenkraftwagen im Bereich eines Torbogens geparkt. Dadurch entstand eine verkehrsbehindernde Engstelle von 2,40 Meter.

Weil Zulieferer eines angrenzenden Gewerbebetriebes die Engstelle mit ihren Lastkraftwagen nicht passieren konnten, ließ ein Beauftragter der Stadt das Fahrzeug der Klägerin abschleppen.

Unnötige Maßnahme?

Die Klägerin weigerte sich, die Abschleppkosten zu bezahlen. Als Argument brachte sie vor, dass es dem „normalen“ Verkehr problemlos möglich gewesen sei, an ihrem Fahrzeug vorbeizufahren. Auch habe im Bereich des Torbogens kein Halteverbot bestanden. Im Übrigen sei die Zeit zwischen dem Abstellen ihres Fahrzeugs und der Abschleppmaßnahme unverhältnismäßig kurz gewesen.

Diese Argumente vermochten die Richter des Koblenzer Verwaltungsgerichts jedoch nicht zu überzeugen. Sie wiesen die Klage wegen des Kostenbescheids als unbegründet zurück.

Unmittelbares Handlungsgebot

Ein Fahrzeug, das so abstellt wird, dass eine Engstelle entsteht, darf nach Meinung des Gerichts auch dann abgeschleppt werden, wenn dort kein Halteverbot besteht und die Stelle von Personenkraftwagen passiert werden kann.

Denn in Not- und Eilfällen muss es auch für Fahrzeuge der Rettungsdienste sowie der Feuerwehr möglich sein, an dem geparkten Fahrzeug vorbeizukommen. Das sei in der entschiedenen Sache nicht der Fall gewesen. Es habe folglich nicht nur wegen der bedingten Blockade des Gewerbebetriebes ein unmittelbares Handlungsgebot bestanden, „um so für ordnungsgemäße Verkehrszustände zu sorgen“, so das Gericht.

Keine Nachforschungspflicht

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme sei die Zeit zwischen dem Abstellen des Fahrzeugs der Klägerin und der Abschleppmaßnahme auch nicht unverhältnismäßig kurz gewesen. Im Gegenteil: Der Beauftragte der Stadt habe nach einer Halterfeststellung, noch bevor er das Abschleppunternehmen beauftragt hat, versucht, die Klägerin zu erreichen. Dieser Versuch sei jedoch erfolglos geblieben.

Unabhängig davon bestehe grundsätzlich keine Nachforschungspflicht der Behörden bezüglich des Aufenthaltsortes eines Fahrzeugführers. Das Gericht sah keine Veranlassung, eine Berufung gegen seine Entscheidung zuzulassen.