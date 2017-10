Anzeigenmarkt - Inserate

LU/SP/MA/HD: Vielseitig ausgebildeter Gewerbeversicherungsspezialist sucht neue Herausforderung 32jähriger Gewerbeversicherungsspezialist sucht nach dualem Studium in Versicherungsbetriebslehre (B.A.), Weiterbildung zum Personenversicherungsspezialisten (DVA), Technischen Underwriter (DVA) und Haftpflicht-Underwriter (DVA, Abschluss in 04/2018) und mehrjähriger Tätigkeit im Ausschließlichkeitsvertrieb eines traditionsreichen Sachversicherers ab dem 1.4.2018 eine neue Aufgabe. Im Idealfall liegt die neue Herausforderung in der Teilhaberschaft eines etablierten Versicherungsmaklers im Großraum Ludwigshafen, Speyer, Mannheim, Heidelberg mit der Aussicht auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe und mittel- bis langfristig auf eine Übernahme. Auch einer Tätigkeit im Underwriting (Sach- und/oder Haftpflicht), in der Firmenkunden- oder Maklerbetreuung stehe ich bei guten Konditionen aufgeschlossen gegenüber. Auf ein persönliches Gespräch freue ich mich! Möglicher Einsatzort: PLZ-Gebiet(e) 5, 6, 7