Anzeigenmarkt - Inserate

Finanzberaterin mit vielfältigen Spartenkenntnissen in der Versicherung, stark in Konzepterstellung und Kundenbetreuung, IT Kenntnisse und Projekterfahrung, sucht abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit in München und Umgebung Neben meinem Studium als Diplomierte Internationale Betriebswirtin verfüge ich über technische Kenntnisse aus langjähriger Projekterfahrung bei international renommierten Global Playern, u. a. als Anwendungsprogrammiererin bzw. als technische Redakteurin. Projekte liefere ich durch meinen Einsatz und meine Fähigkeiten zuverlässig und pünktlich ab. Aus meiner jetzigen Tätigkeit bringe ich langjährige Erfahrungen aus dem Vertrieb und der Kundenbetreuung in der Finanzdienstleistung mit. Hierbei kümmere ich mich um den kompletten Kundenprozess. Meine Stärken liegen in der Entwicklung von passenden Konzepten / Strategien, sowie in der Kundenbetreuung. Schnittstellenfunktionen haben mir immer besonders Spaß gemacht, in denen ich z. B. verschiedene Anforderungen verknüpfen und mit unterschiedlichen Bereichen kommunizieren konnte. Gerne bringe ich auch meine Sprachkenntnisse in meine zukünftige Tätigkeit ein. Ein Beginn ist im Rahmen der gesetzlichen Kündigunsfristen möglich. Möglicher Einsatzort: PLZ-Gebiet(e) 8