Anzeigenmarkt - Inserate

Dynamische Vertriebsprofis (m/w) für Betreuung und Ausbau bestehender Bestände bundesweit gesucht Vertriebliche Zukunft bei den „Glücksbringern“



Ein Nischengewerk mit dankbaren und treuen Kunden haben wir uns über fünf Jahrzehnte erobert, erschlossen und aufgebaut. Als Versicherungsmakler haben wir in allen Sparten exklusive Sonderkonzepte, welche nicht nur bei Preis und Leistung Maßstäbe setzten, sie sind auch haargenau auf unsere Zielgruppe zugeschnitten. Heute sind wir in dieser Nische Vorreiter und deutschlandweit aufgestellt.



Wir suchen bundesweit Vertriebler, die sich vorstellen können als Handelsvertreter (§ 84 HGB) langfristig mit uns gemeinsam in unserer Zielgruppe motiviert, kreativ und mit viel Eigenantrieb erfolgreich zu sein.



In enger Zusammenarbeit mit unserer Vertriebsleitung bespielen Sie die über viele Jahre aufgebauten Zugänge in das Schornsteinfegerhandwerk und nehmen in unserem Kundenbestand die heutigen Aufgaben eines Versicherungsmaklers als zuverlässiger Ansprechpartner war. Neukunden

gewinnen Sie durch gezielte persönliche Ansprache, durch Empfehlungen, durch Messeauftritte und durch den Aufbau eines Netzwerks in ihrem Betreuungsgebiet.



Wir betrachten die Zusammenarbeit mit unserem Außendienst als langfristige Partnerschaft, welche von Offenheit und einem beiderseitigen Geben und Nehmen geprägt ist. In der Anfangszeit unterstützen wir Sie finanziell und geben Ihnen eine umfangreiche Einarbeitung in unsere Konzepte und Netzwerke. Wir stehen als Partner dauerhaft an Ihrer Seite.



Wenn Ihnen eine langfristige Zusammenarbeit wichtig ist und Sie bereit sind sich zu 100 Prozent auf unsere Kunden und auf uns einzulassen, dann freuen wir uns auf eine Nachricht von Ihnen an j.szwerinski@hartmanngruppe.net unter Angabe Ihres Wohnortes und des möglichen Einsatzgebietes.