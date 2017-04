Anzeigenmarkt - Inserate

Bertil Grimme Insurance Claims GmbH (BGIC) sucht einen Mitarbeiter (m/w) für die Schadensachbearbeitung in Hamburg Für unsere Niederlassung Deutschland in der

Hansestadt Hamburg suchen wir:



Kaufmann/-frau für Versicherungen und

Finanzen, Schadensachbearbeitung in Vollzeit



Sie verantworten die Bearbeitung von Schäden im Bereich Reiseversicherungen auf Basis von sachgerechten und serviceorientierten Einzelfallentscheidungen, zusammen mit unserem Netzwerk, bestehend aus Fachanwälten für Versicherungsrecht und Reisemedizinern. Außerdem haben Sie engen Kontakt zu den risikozeichnenden Underwritern, zu Reiseveranstaltern und Reisebüros.



Zusätzlich stehen Sie unseren Großkunden als kompetenter Ansprechpartner für spezielle Fragen aus dem Bereich der Leistungsbearbeitung zur Verfügung.



Anforderungen

Abgeschlossene Berufsausbildung als Kaufmann/frau - Versicherungen und Finanzen



MS-Office-Kenntnisse



Gute Englisch-Kenntnisse



Gute Deutsch-Kenntnisse in Wort und Schrift



Selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise



Wir bieten

Flexible Arbeitszeiten (innerhalb der Kernarbeitszeit)



Ein motiviertes Team



Angenehme Arbeitsatmosphäre



Zentrale Lage in der Innenstadt



Eine umfassende Einarbeitung



Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Bitte übersenden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen sowie Gehaltsvorstellungen an Herrn Berner.

E-Mail: s.berner@bgic.de

Telefon: 040 30 37 60-25

BGIC Bertil Grimme Insurance Claims GmbH (Schweiz)

Zweigniederlassung Hamburg

Gänsemarkt 35

20354 Hamburg