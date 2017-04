Anzeigenmarkt - Inserate

Internationales Technologieunternehmen nimmt Kapital auf – hohe Renditeperspektive – 10% Provision – stornofrei Liebe Finanzdienstleisterin,

lieber Finanzdienstleister!



Wir sind ein internationales Startup-Unternehmen (Aktiengesellschaft) mit Sitz in Australien. Wir konzentrieren uns auf die Umsetzung und Vermarktung von bahnbrechenden Technologien in verschiedenen Bereichen (z.B.: Energiegewinnung, Energiespeicher, Müll, Antrieb, Elektronik, Transportwesen, Materialien und andere).



Insgesamt umfasst unser Portfolio über 30 unterschiedliche Technologien mit Market Mover Potential. Wir sind eine Aktionärsgesellschaft, die sich ausschließlich auf Privatanleger stützt.



Mit unserer Division "Müll" haben wir eine Maschine entwickelt, die aus Müll direkt Strom produziert, und sind aktuell in der Markteintrittsphase. Wir verfügen

aktuell über Order für mehr als 250 unserer Maschinen im Gesamtwert von über 500 Mio $.



Für den Produktionsstart und den Übergang in die Gewinnzone benötigen wir noch Kapital, das wir international bei Privatanlegern aufnehmen wollen.

Wir suchen Sie, den seriösen und erfahrenen Berater, mit dem wir uns gemeinsam Anlegern präsentieren können.



Das bieten wir:

Investment mit sehr hohem Renditepotential (Details im persönlichen Gespräch)



Überschaubare Risiken aufgrund bereits vorhandener ausgereifter Technologie und vorliegender Aufträge*



10% Vermittlungsprovision für Sie



stornofreie Provisionsauszahlung

Wenn Sie grundsätzliches Interesse haben und mehr zum Thema erfahren möchten, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.



*An dieser Stelle möchten wir anbringen, dass es sich hier um ein potentielles Risikoinvestment handelt – wir sind ein ausländisches Startup-Unternehmen. Aus diesem Grund sind wir für einen sicherheitsorientierten Anleger nicht geeignet.