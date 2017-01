Anzeigenmarkt - Inserate

Lust zu gestalten!? Als Vorstandsfrau/-mann in Juntos Finanzberatungsgenossenschaft. Junge, agile und einzigartige Genossenschaft im Finanz- und Versicherungsbereich sucht bevorzugt eine Frau oder einen Mann zur Erweiterung des Vorstands. Wir sind die einzige, aber nicht artige Genossenschaft, die Ihre Endkunden zu Genossen macht.



Ob jung oder schon älter – egal, wenn Sie denn bereit sind mit uns diese werteorientierte Genossenschaft eigenverantwortlich und engagiert weiter auf- und auszubauen. In einem noch jungen Unternehmen kreativ und aktiv mitzugestalten und sich idealerweise im sachwerteorientierten Kapitalanlagebereich und/oder mit Baufinanzierungen auszukennen wäre schön, aber keine Bedingung.



Rufen Sie uns an oder schicken uns Ihre überzeugenden Unterlagen. Wir freuen uns riesig und sind gespannt auf Sie.



Juntos Finanzberatung eG, www.juntos.de, 04135/8226-0, md@juntos.de, Herrn Michael Deising