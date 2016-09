Anzeigenmarkt - Inserate

Gesucht, Position in Führung Suche eine Stelle im Management, um zu bewegen wo bisher Stillstand war oder es zu langsam voranging.



26 Jahre Erfahrung im Vertrieb der Versicherungsbranche

18 Jahre Erfahrung im Maklervertrieb



Digitalisierer der Finanzbranche – Gesellschafter einer IT-Firma für digitale Lösungen für die Finanzbranche.



Beirat und Berater für verschiedene Verbände in der Versicherungsbranche.



Trainer und Coach für Veränderungsprozesse, Dozent an zwei Hochschulen. Autor und Journalist.



Alter: 45, Querdenker Möglicher Einsatzort: bundesweit